Angelina Jolie diện đầm lệch vai ra mắt phim

Ngày 11/9, Angelina Jolie cùng sáu con - Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox - tham gia buổi công chiếu phim "First They Killed My Father" tại rạp Princess of Wales, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Toronto 2017.