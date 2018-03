Angelina Jolie dần ổn định, Brad Pitt vẫn chưa quen việc ly hôn

Pax Thiên dìu Angelina Jolie ở sự kiện / Angelina Jolie từng hy vọng cứu vãn hôn nhân với Brad Pitt

Hơn một năm sau khi đệ đơn ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie và sáu con dần ổn định lại cuộc sống. Nguồn tin phía Angelina Jolie chia sẻ trên People ngày 20/12: "Angelina bận rộn với mọi thứ, gồm cả việc trở thành bà mẹ siêu nhân với bọn trẻ. Nhưng cô ấy làm tốt và cùng cố gắng với Brad để cuộc sống của mỗi thành viên trong gia đình đều hạnh phúc".

Angelina Jolie cười tươi bên các con trong sự kiện hôm 15/12.

Brad Pitt và Angelina Jolie chưa hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng quá trình vẫn đang tiến triển. Trong lúc chờ đợi, cặp sao cố gắng sắp xếp thời gian để Brad Pitt có nhiều thời gian ở bên các con.

Sáu con của cặp sao - Maddox (16 tuổi), Pax Thiên (14 tuổi), Zahara (12 tuổi), Shiloh (11 tuổi) và cặp song sinh Vivienne, Knox (9 tuổi) - sống cùng mẹ ở Los Angeles. Đầu năm nay, Angelina Jolie mua lại biệt thự của Cecil B. DeMille với giá 24 triệu USD, gần nhà Brad Pitt, để các con được gặp bố nhiều hơn.

Trong tuần, sáu đứa trẻ được học tại nhà. "Chúng có trợ giảng ở tất cả môn học, gồm ngôn ngữ và các loại nhạc cụ. Bọn trẻ rất năng động về mặt thể chất. Chúng yêu bóng đá, trượt ván và tham dự cả lớp tự bảo vệ bản thân", nguồn tin phía Jolie nói trên People.

Angelina Jolie giải thích quyết định cho các con học tại nhà, trong sự kiện chiếu phim First They Killed My Father tháng 12: "Tôi lo lắng về việc học của các con. Tôi chọn cho chúng học ở nhà bởi chúng đến từ khắp nơi trên thế giới, như Việt Nam hay Campuchia. Tôi không muốn chúng phải theo cùng một hệ thống giáo dục như tôi trước đây".

Hôm 15/12, Angelina Jolie cùng các con tới sự kiện của Liên hợp quốc ở New York. Tại đây, cô lên sân khấu với Knox, Pax Thiên, Shiloh và Zahara để nhận giải Công dân ưu tú thế giới của Hiệp hội Phóng viên Chiến trường Liên hợp quốc (UNCA) dành cho công việc giúp đỡ người tị nạn của cô. Angelina Jolie cũng có bài phát biểu nhận giải, bày tỏ lòng biết ơn vì cô có gia đình ở bên.

Brad Pitt vẫn sống một mình trong ngôi nhà cả gia đình từng ở tại Los Angeles.

Ngược lại với Angelina, Brad Pitt khó thích nghi hơn với những thay đổi của cuộc sống. "Với Pitt, quá trình này thật khó khăn nhưng anh ấy ổn và vẫn gắn bó với gia đình", nguồn tin tiết lộ.

Brad Pitt từng hẹn hò sau khi chia tay Angelina Jolie nhưng không có ý định nghiêm túc với ai. Anh chọn cuộc sống ẩn dật, vùi mình ở xưởng nghệ thuật của một người bạn và chỉ xuất hiện ở một số sự kiện bắt buộc phải có mặt. Hồi tháng 10, Brad Pitt trở lại trường quay với bộ phim khoa học viễn tưởng Ad Astra.

Minh Anh