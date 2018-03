Angelina Jolie: 'Brad Pitt vẫn là người cha tuyệt vời'

Jolie tố Brad Pitt tìm cách giữ bí mật chuyện bạo hành con / Những hình ảnh ấn tượng của làng giải trí thế giới 2016

Angelina Jolie tin Brad Pitt vẫn là người tuyệt vời

Angelina Jolie xuất hiện trên Good Morning America để chia sẻ về chuyện ly hôn Brad Pitt. Cô nói: "Chúng tôi tập trung vào sức khỏe của gia đình mình. Chúng tôi sẽ gắn kết hơn khi công khai chuyện chia tay bởi vì đó là điều chúng tôi quyết định sẽ làm khi là một gia đình".

MC George Stephanopolous nói rằng khi Brad Pitt và Angelina Jolie còn bên nhau, cô từng khẳng định chồng mình là người cha tuyệt vời với bọn trẻ. Anh đặt câu hỏi cho diễn viên 41 tuổi: "Cô còn tin vào điều đó hay không?". Angelina Jolie ngập ngừng trước khi trả lời: "Tất nhiên, tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ luôn là một gia đình. Mãi mãi".

Angelina Jolie thường trầm lắng mỗi khi nhắc tới chuyện chia tay Brad Pitt.

Angelina Jolie tránh truyền thông kể từ khi đệ đơn ly hôn hồi tháng 9 năm ngoái. Cô chỉ tham gia các buổi phỏng vấn khi chuẩn bị ra mắt bộ phim First They Killed My Father do cô đạo diễn.

Đây không phải lần đầu tiên Angelina Jolie cởi mở nói về chuyện hôn nhân tan vỡ. Trong cuộc phỏng vấn trên BBC ngày 19/2, cô cũng nói rằng đây là quãng thời gian khó khăn với cả gia đình.

Angelina Jolie cùng sáu con đang ở Campuchia quảng bá cho bộ phim mới.

Minh Anh