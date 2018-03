Angelina chuẩn bị kỹ cho việc ly hôn Brad Pitt như thế nào

Brad Pitt buồn khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn / Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt hôm 19/9 sau hai năm kết hôn và 12 năm yêu nhau. Người hâm mộ sững sờ. Bản thân Brad Pitt cũng được cho là sốc trước quyết định của Angie. Trong khi với minh tinh, cô dường như đã lên hẳn lộ trình kỹ càng cho việc ly dị.

Angelina Jolie chuẩn bị kỹ càng cho việc ly hôn và giành quyền nuôi con.

People cho hay mối quan hệ của họ trục trặc từ lâu. Hai ngày trước khi quyết định ly hôn, Angelina đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Brad Pitt. Cô muốn cả hai cùng ký vào tờ đơn nhưng Brad Pitt cầu xin vợ cho anh thêm thời gian. Theo People, Brad Pitt không nghĩ Angelina lại ra tay nhanh như vậy.

Khi Brad Pitt tới Croatia vì công việc, Angelina Jolie liền hành động. Cô thuê luật sư ly hôn nổi tiếng nhất Hollywood - Laura Wasser (người vừa hoàn tất vụ chia tay của Johnny Depp) - để bảo vệ mình.

Angie cũng tìm thuê ngôi biệt thự ở Malibu rộng 400 m2, với giá 95.000 USD (khoảng hơn hai tỷ đồng) một tháng. Mẹ con Angelina Jolie chuyển qua ngôi nhà này ở trước khi tung thông tin ly hôn lên mặt báo và không hề bước chân ra khỏi cửa. Cùng lúc, Angelina Jolie chặn điện thoại của chồng, không cho anh có cơ hội trao đổi. Mọi hoạt động bên ngoài đều nhờ vào trợ lý.

Một nguồn tin nhận định trong ngày 19/9, Angelina Jolie đã tiến hành một chiến dịch truyền thông về vụ ly hôn, để Brad Pitt không kịp trở tay. Cô để TMZ là trang đầu tiên tung ra tin tức, đồng thời tiết lộ cô không hài lòng với cách Brad Pitt nuôi dạy con cái. Angelina Jolie cũng hé lộ qua các nguồn tin về việc chồng uống rượu, nghiện ma túy và "có thể có vấn đề về kiểm soát cơn giận dữ"... Tất cả những điều này nguy hiểm cho những đứa trẻ.

Minh tinh 41 tuổi giành lợi thế khi chủ động "đường đi, nước bước".

Việc lựa chọn thời điểm của Angelina Jolie mang tính quyết định và Brad Pitt hầu như khó thông qua báo chí để có tiếng nói kịp thời. Cô nộp đơn ly hôn vào ngày thứ hai. Trong khi đó, các tuần san như: People, Us Weekly, OK! đều phát hành vào tối thứ hai. Vì vậy, theo New York Post, trong tuần, không có tờ nào kịp khai thác thông tin sốt dẻo về câu chuyện gia đình Brangelina cho đến ngày 28/9 - khi các tuần san xuất hiện ngoài sạp báo.

Để bảo vệ hình ảnh, Brad Pitt đành phản hồi trên chính trang mạng TMZ - nơi đã đưa tin anh như "một người cha tồi có dính líu đến rượu, ma túy". Theo đó, nguồn tin của Brad khẳng định các lời buộc tội dành cho anh đều không đúng. "Là ông bố luôn dành tất cả tình yêu thương, lo lắng cho các con, Brad sẽ không bao giờ đẩy chúng vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào". Sau đó, sang thứ ba, Brad Pitt tiếp tục ra tuyên bố riêng trên tờ People: "Tôi rất buồn vì chuyện ly dị nhưng vấn đề cần quan tâm lúc này là các con tôi".

Nhà báo Lainey Lui nhận xét: "Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Angelina, khi cô ấy luôn điều khiển truyền thông để có lợi thế đàm phán. Nếu Brad Pitt chấp nhận để cô nuôi con, cô sẽ khép lại toàn bộ câu chuyện và để mọi thứ chỉ là 'tin đồn' thôi".

Angelina Jolie cũng không muốn lôi câu chuyện người thứ ba vào cuộc hôn nhân của mình. Cô nhờ các nguồn tin khẳng định trên TMZ, People, Us Weekly rằng Marion Cotillard không phải nguyên nhân khiến cô bỏ chồng. Bởi theo NyMag, một câu chuyện ngoại tình sẽ không có lợi cho Angelina khi cô từng bị xem là người thứ ba trong mắt công chúng.

Việc thể hiện tinh thần của cả hai trên mặt báo cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng của Angelina. Cô chỉ đưa ra các thông tin cần thiết và tuyệt nhiên không thể hiện cảm xúc. Ngược lại, Brad Pitt nói rằng anh buồn vì chuyện chia tay và suy sụp khi không được gặp con. Một nguồn tin cho hay trên People, khi đón tin xấu, nam diễn viên 52 tuổi đã bật khóc. Anh không bao giờ nghĩ rằng vợ sẽ làm điều này. Ngày Angelina nộp đơn ra tòa, Brad Pitt chưa có sự chuẩn bị hay gọi luật sư giúp đỡ.

Brad Pitt suy sụp khi không thể liên lạc và gặp các con.

Có nhiều đồn đoán về nguyên nhân khiến Angelina quyết định như vậy. Bố minh tinh 41 tuổi nói rằng ông bất ngờ với quyết định của con gái nhưng hẳn phải có chuyện nghiêm trọng, cô mới làm như thế. Hai lý do lớn được nhiều tờ báo đặt ra giả thuyết: Brad Pitt ngoại tình với Marion Cotillard khi đóng phim Allied và thói nghiện rượu của anh ảnh hưởng không tốt tới các con.

Giữa những luồng tin cho rằng Brad Pitt bị điều tra vì bạo lực với con trai cả Maddox, ngày 25/9, TMZ đưa tin tài tử đặc biệt không hài lòng khi Angelina Jolie vì tham vọng chính trị mà đưa các con tới các vùng chiến tranh. Angelina luôn mang theo đội ngũ an ninh hùng hậu để bảo vệ các con trong các chuyến đi, nhưng với Brad như thế là chưa đủ. Mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái dường như là vấn đề được dư luận cả hai phía chú ý.

Hiện sau đúng một tuần tin ly hôn lan ra, Angelina Jolie mới cho người thân trong gia đình chia sẻ trên tờ People: "Gia đình tan vỡ, cô ấy giờ rất đau khổ. Tuy vậy, Angie đang cố gắng vượt qua, tập trung chăm lo cho sức khỏe và các con. Mối quan tâm lớn nhất của Angelina lúc này chính là sáu đứa con". Nguồn tin nói thêm các con của Angelina Jolie đang dần phục hồi tinh thần sau biến cố lớn trong cuộc sống.

Brad Pitt cũng nhờ người thân nói về mong muốn của anh hiện tại: "Anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ, thay đổi thói quen, cách sống... để mọi chuyện đơn giản hơn. Brad Pitt muốn cuộc ly hôn diễn ra trong sự thân thiện và luôn hướng về những điều tốt nhất cho bọn trẻ".

