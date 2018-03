Angelababy sốc vì Huỳnh Hiểu Minh gãy chân 

Huỳnh Hiểu Minh bị gãy chân khi đóng phim / Huỳnh Hiểu Minh từng bị bạn gái bỏ

Trưa 19/11, khi đang đóng một cảnh đấm đá trong phim Bạch phát ma nữ truyện chi Minh Nguyệt thiên quốc, Huỳnh Hiểu Minh bị ngã dẫn đến gãy, rạn xương chân trái. Tài tử đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Quản lý của diễn viên cho hay, anh vẫn rất tỉnh táo, lạc quan sau khi bị tai nạn.

Huỳnh Hiểu Minh được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: QQ.

Bà Triệu - người phụ trách tuyên truyền của công ty Huỳnh Hiểu Minh - tiết lộ trên Ifeng, Angelababy, bạn gái của Hiểu Minh sau khi hay tin dữ đã nóng lòng muốn đến thăm người yêu nhưng phía công ty tài tử khuyên cô bình tĩnh. Thông qua quản lý của mình, người mẫu nói: “Tôi sốc khi nghe tin Hiểu Minh bị tai nạn, hy vọng anh ấy sớm bình phục”.

Người mẫu Angelababy. Ảnh: QQ.

Trong buổi họp báo tối 19/11, ông Hoàng Kiến Huân - đại diện đoàn làm phim Bạch phát ma nữ chi Minh Nguyệt thiên quốc - trình bày nguyên nhân bị thương của Huỳnh Hiểu Minh và cho biết, tài tử cần khoảng 2 tháng để bình phục. Ngoài ra, ông Vu Chung, đại diện công ty sản xuất phim, cũng gửi tới Hiểu Minh lời xin lỗi vì đã không làm tốt công tác đảm bản an toàn, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Vị này khẳng định mọi chi phí chữa trị cho Huỳnh Hiểu Minh sẽ do công ty ông gánh vác.

Hồi cuối tháng 10, khi trả lời phỏng vấn, Hiểu Minh nhắc lại chuyện anh đã gặp nhiều tai nạn giao thông, có lần gãy chân suýt chết. Anh cũng từng bị bạn gái bỏ trong lúc gặp tai nạn.

Diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: QQ.

Việc Huỳnh Hiểu Minh gặp nạn trên trường quay một lần nữa cảnh báo về vấn đề đảm bảo an toàn cho diễn viên. Năm 2010, Lưu Khôn, người đóng thế của Lý Liên Kiệt trong phim Biệt đội đánh thuê 2 (The Expendables 2), đã thiệt mạng khi đóng một cảnh nguy hiểm. Cách đây 2 năm, Selina, nữ ca sĩ xinh đẹp của nhóm S.H.E bị bỏng nặng khi đóng một cảnh cháy nổ...

Hải Lan