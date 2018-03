Âm mưu siết cổ và thiến Justin Bieber bị phá

Fan của Justin Bieber dọa giết Selena Gomez

Theo website KRQE, Dana Martin - người đang ngồi tù vì bắt cóc và giết một bé gái 15 tuổi ở New Mexico cách đây 12 năm - liên kết với hai kẻ trốn tù là Mark Staake, 41 tuổi và cháu trai của anh ta Tanner Ruane, 23 tuổi để thực hiện một vụ giết người hàng loạt. Nam ca sĩ "Beauty and the Beat" là một trong các mục tiêu.

Nguồn tin cho biết Mark Staake và Tanner Ruane dự định ra tay với ngôi sao nhạc pop tại buổi hòa nhạc của Justin ở Madison Square Garden (New York) trong tháng 11. Kế hoạch của hai tên trốn tù là bắt, sau đó siết cổ Justin Bieber và vệ sĩ của anh bằng một sợi dây thừng và thiến cả hai nạn nhân.

Justin Bieber (trái) và hai chú cháu Mark Staake và Tanner Ruane - hai kẻ trốn tù muốn giết nam ca sĩ.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện âm mưu, Tanner Ruane đã bị bắt ở Vermont còn Mark Staake bị bắt ở New York. Dana Martin - người mà theo KRQE là bị "ám ảnh" bởi Justin và có một hình xăm của nam ca sĩ ở chân - sau đó cũng khai báo toàn bộ âm mưu với cảnh sát.

Quản lý của Justin, Scooter Braun, chia sẻ trên Us về vụ việc, trấn an fan rằng tính mạng của nam ca sĩ luôn được đặt dưới sự an toàn nhờ đội bảo vệ hàng đầu. “Chúng tôi chuẩn bị cẩn thận để bảo vệ và đảm bảo sự an toàn của Justin và người hâm mộ cậu ấy”, Scooter nói.

Song Ngư