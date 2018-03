Adele tiết lộ đã làm đám cưới

Tình yêu ngọt ngào trong âm nhạc của Adele / Beyonce mang bầu diễn ấn tượng trên sân khấu Grammy 2017

Trước hàng nghìn khán giả Australia, Adele giới thiệu bản ballad Someone Like You và chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân.

* Adele chia sẻ với khán giả Australia

Adele xác nhận đã làm đám cưới

“Để có cảm hứng cho ca khúc ấy, tôi cố gắng nhớ về cảm xúc của mình khi bắt đầu một mối quan hệ. Bởi vì, sau những cay đắng, tồi tệ, khủng khiếp và rối bời của việc đổ vỡ, cảm giác khi bạn bắt đầu phải lòng một ai đó thật tuyệt vời. Tôi nghiện cảm giác đó. Giờ đây, rõ ràng tôi không thể nếm trải những cảm xúc ấy nữa vì tôi đã kết hôn rồi”, cô nói.

Adele và chồng. Ảnh: Rex.

Nữ ca sĩ nhắc tới mối quan hệ giữa cô và Simon Konecki. Tại lễ trao giải Grammy 2017, Adele gọi Simon Konecki là chồng khi lên sân khấu phát biểu nhận giải. Simon Konecki cũng đến sự kiện với chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Dù vậy, khi đó, cô không lên tiếng gì về thông tin kết hôn.

Adele và Simon Konecki đã yêu nhau hơn 5 năm và có con trai bốn tuổi. Adele từng ca ngợi người yêu trên chương trình 60 Minutes của Australia năm 2015 và nói rằng anh là nguồn cảm hứng để cô sáng tác nhạc.

Minh Anh