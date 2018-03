Aaron Carter vào trại phục hồi chức năng

Aaron Carter lo bị nhiễm HIV / Aaron Carter - sao nhí một thời trượt dốc từ nỗi đau bố mẹ ly dị

Ngày 22/9, đại diện của Aaron Carter gửi thông cáo tới Us Weekly. Trong đó viết: “Aaron quyết định vào một cơ sở phục hồi chức năng để tập trung chăm sóc sức khỏe tổng thể. Anh ấy sẽ làm điều này một mình và nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Anh ấy biết ơn sự ủng hộ và yêu mến của các bạn. Aaron muốn trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Ca sĩ Aaron Carter.

Trước đó một ngày, Aaron Carter có lịch biểu diễn tại câu lạc bộ Southern Nights ở Orlando, Florida, Mỹ. Anh còn chia sẻ niềm phấn khích được gặp lại người hâm mộ trên Twitter. Đại diện câu lạc bộ sau đó đăng tải: “Thật không may, vì vấn đề sức khỏe, Aaron Carter không thể có mặt”.

Aaron Carter có mùa hè ồn ào với nhiều scandal. Theo Us Weekly, ca sĩ 29 tuổi gặp tai nạn xe hơi hôm 5/9. Sau đó cảnh sát nhiều lần kiểm tra nhà anh ở Florida vì lo ngại vấn đề an toàn. Trước đó, hôm 15/7, Aaron bị bắt ở Georgia vì tội lái xe khi đang say rượu và tàng trữ cần sa. Anh cũng thừa nhận từng quan hệ đồng tính và chia tay bạn gái Madison Parker.

Aaron Carter trong cuộc phỏng vấn

Minh Anh