Aaron Carter - sao nhí một thời trượt dốc từ nỗi đau bố mẹ ly dị

Aaron Carter chia tay bạn gái, thừa nhận từng quan hệ đồng giới / Aaron Carter khóc phủ nhận uống rượu khi lái xe

Aaron Carter gây xôn xao gần đây khi công bố chia tay bạn gái - Madison Parker - và thừa nhận xu hướng tình dục với nam lẫn nữ. Trước đó, anh bị bắt vì giữ ma túy trong người. Vết trượt đời ca sĩ gây tiếc nuối cho nhiều người bởi anh từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop" của thập niên 1990. Tên tuổi anh gắn liền các ca khúc Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old...

* "I Want Candy" - Aaron Carter

Aaron Carter - "I Want Candy"

Trong chương trình Oprah: Where Are They Now năm 2016, Aaron Carter chia sẻ quyết định chia tay của bố mẹ anh đầu thập niên 2000 đã làm thay đổi tất cả. Ca sĩ nhận tin gia đình đổ vỡ chỉ một giờ trước khi quay chương trình Cribs của kênh MTV. "Đó là khoảng năm 2003 hoặc 2004, chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền và sở hữu khu nhà rộng nhất vùng Florida Keys. Tôi đứng trước ống kính, vẫn phải nói về cuộc sống của mình - những thứ tôi vừa bị mất - và không ai hay biết điều đó", anh nói.

Năm 1998, album đầu tay mang tên anh - "Aaron Carter" - gây tiếng vang ở Đức. Dòng nhạc dễ nghe cùng vẻ ngoài đáng yêu giúp ca sĩ "lên như diều gặp gió" những năm tuổi teen.

Aaron Carter sa sút tinh thần và bắt đầu đưa ra những lựa chọn sai lầm. "Tôi không muốn thấy bố mẹ ly hôn. Để không phải nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi bắt đầu tiệc tùng và vướng vào vô vàn rắc rối. Rồi mọi chuyện cứ thế nối tiếp, tôi dần mất hết tiền bạc và phá sản", Aaron thổ lộ.

Năm 2009, Aaron Carter nợ hơn 1 triệu USD tiền thuế - số nợ tính từ năm 2003. Theo Aaron, từ khi anh nổi tiếng, các khoản tài chính đều do bố mẹ anh nắm. Hai người vừa giữ thu nhập, vừa điều hành hoạt động âm nhạc của con. Anh không hay biết gì về việc chi tiêu và đóng thuế của bố mẹ. Trong chương trình Life Or Debt năm 2016, Aaron Carter kể anh đã phải đứng ra thay bố mẹ nhận trách nhiệm về khoản nợ thuế đó để giúp họ thoát khỏi án tù vì trốn thuế.

* Aaron Carter thời kỳ đỉnh cao với "I'm All About You"

Aaron Carter - "I'm All About You"

Năm 2013, Aaron Carter nộp đơn xin phá sản vì nợ 2,2 triệu USD (trong đó có 1,3 triệu USD nợ thuế thu nhập trong suốt 10 năm) và không có khả năng chi trả. Theo TMZ, ca sĩ nổi tiếng một thời chỉ kiếm được 2.000 USD một tháng, trong khi tiền trang trải cuộc sống tốn nhiều hơn.

Lúc anh đệ đơn phá sản, tài sản kiểm kê chỉ có 60 USD tiền mặt, hơn 900 USD trong tài khoản thẻ, 5 USD trong tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng, một chiếc tivi, điện thoại di động, đàn guitar, hai máy tính xách tay, một túi Louis Vuitton. Anh phải chuyển về sống cùng anh trai vì không đủ khả năng thuê nhà.

Ca sĩ 29 tuổi khi đã phá sản.

Sau thời gian sa sút tinh thần vì chuyện gia đình, Aaron Carter cũng không cho ra mắt thêm một sản phẩm âm nhạc nào. Năm 2009, anh tham gia chương trình Dancing with the Stars với mong muốn gây dựng lại danh tiếng. Sau đó, Aaron thăm dò khán giả bằng cách giới thiệu vài sản phẩm âm nhạc online, trong đó có Dance with Me nhưng không được đón nhận.

Năm 2011, Aaron Carter một lần nữa phải đi điều trị tâm lý vì những ảnh hưởng trong cuộc sống và điều này khiến anh không thể trở lại sân khấu như kế hoạch. Từ vài năm nay, Aaron đều lên kế hoạch cho album mới nhưng chưa thể hoàn thành.

Aaron Carter khó khăn trong việc quay trở lại với âm nhạc.

Không chỉ gặp trục trặc trong công việc, khó khăn về tài chính, Aaron còn vướng nghiện ngập. Năm 2008, anh bị bắt vì tàng trữ cần sa. Ba năm sau đó, Aaron chủ động đi cai nghiện ma túy tại miền Nam California, Mỹ.

Ngày 15/7 vừa qua, Aaron một lần nữa bị tù tội vì ma túy. Văn phòng cảnh sát trưởng Habersham ở Georgia xác nhận thông tin với tờ Us Weekly rằng Aaron bị bắt vì mang theo 28 gram cần sa.

Ngày 7/8, khi công bố chia tay bạn gái Madison Parker, Aaron một lần nữa gây ồn ào khi tiết lộ từng quan hệ đồng giới từ năm 17 tuổi.

Aaron Carter mới 29 tuổi nhưng đã nếm trải đủ vinh quang và cay đắng. Anh xem việc nói thật về giới tính là cách để vứt bỏ quá khứ, bắt đầu làm lại. Trong cuộc phỏng vấn trên The Bert Show hôm 8/8, Aaron lý giải: "Thành thực mà nói, tôi đã suy nghĩ về điều này trong suốt nhiều năm. Tôi luôn cảm thấy đó là điều cần phải làm, cần phải nói ra. Đó là một phần trong chương mới của cuộc đời khi tôi sắp bước sang tuổi 30 vào tháng 12 tới".

Minh Anh