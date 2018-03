Aaron Carter gây sốc với ngoại hình già nua

Aaron Carter lên tiếng về các khoản nợ ngập đầu / Aaron Carter: 'M. Jackson từng cho tôi cocaine'

Ngày 24/4, trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Life, Aaron Carter tiết lộ anh dự định phát hành lại ca khúc đình đám một thời - I Want Candy - và phối theo phong cách mới lạ. Ca khúc này sẽ nằm trong album EDM mới của Aaron.

Aaron Carter trong sự kiện hôm 24/4. Ảnh: FilmMagic.

Aaron Carter cũng xuất hiện trong buổi gặp gỡ người hâm mộ ở Planet Hollywood Times Square, New York. Anh gây bất ngờ với vẻ ngoài gầy hốc hác, già nua, dù mới 29 tuổi.

"Tôi cố gắng giới thiệu tới mọi người một thứ âm nhạc mới. Tôi sản xuất lại phiên bản mới của I Want Candy. Có thể nói rằng, tôi là người đầu tiên hát lại ca khúc của chính mình. Tôi cho một chút nhạc EDM vào giữa bài hát nữa", Aaron nói.

* Aaron Carter trong cuộc phỏng vấn với Us Weekly

Aaron Carter gây sốc với ngoại hình gầy nhẳng

Aaron Carter từng gặp rắc rối về tiền bạc, tình yêu, gia đình... năm 2013. Tuy vậy, ca sĩ 29 tuổi khẳng định mọi thứ đã là quá khứ. Anh chia sẻ trên Us Weekly: "Tôi đã học được bài học quý giá khi lớn lên là một ngôi sao trẻ và rồi bước sang một ngả khác của cuộc đời. Người khác có thể lạc lối nhưng tôi tìm ra con đường cho mình. Tôi mất mọi thứ và giờ đây đã trở lại. Điều đó khiến tôi trân trọng những thứ mình có hơn".

Aaron nổi tiếng từ cuối những năm 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... và đã phát hành bốn album trong suốt thời hoàng kim của mình (từ năm 1997 đến 2002). Sau đó, sự nghiệp của anh ngày càng tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập.

Hình ảnh ca sĩ thời trẻ, khi hẹn hò Hilary Duff.

Tháng 11/2013, Aaron Carter thông báo phá sản sau khi nợ 2,2 triệu USD và không có khả năng chi trả. Khi đó, ca sĩ phải chuyển về sống cùng gia đình vì không thể thuê nhà.

Minh Anh