Aaron Carter chia tay bạn gái, thừa nhận từng quan hệ đồng giới

Ngày 6/8, nguồn tin phía Aaron Carter xác nhận với Us Weekly anh và bạn gái Madison Parker đã chấm dứt hẹn hò sau gần một năm bên nhau.

"Họ chia tay trong hòa bình. Aaron vẫn tập trung vào các vấn đề sức khỏe, âm nhạc của bản thân", nguồn tin tiết lộ với Us Weekly.

Madison Parker là nhiếp ảnh gia tự do. Cô ở bên Aaron Carter hồi tháng 7 khi anh bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa. Cô cũng bị buộc tội cản trở và có liên quan tới ma túy.

Vài giờ trước khi thông tin được đăng tải trên Us Weekly, Aaron Carter chia sẻ trên Twitter xu hướng tình dục của bản thân. "Điều này không khiến tôi xấu hổ. Chỉ là tôi muốn gỡ bỏ gánh nặng trong lòng một thời gian dài. Tôi lớn lên trong ngành công nghiệp giải trí ở độ tuổi còn rất trẻ và khi khoảng 13 tuổi, tôi bắt đầu thấy các chàng trai, cô gái quanh mình thật hấp dẫn. Cho đến khi 17 tuổi, sau vài mối quan hệ với các bạn gái, tôi đã có trải nghiệm với đàn ông - người tôi làm việc và lớn lên cùng", Aaron Carter giãi bày.

Aaron nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... và đã phát hành bốn album trong suốt thời hoàng kim của mình (từ năm 1997 đến 2002). Sau đó, sự nghiệp của anh ngày càng tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập.

Minh Anh