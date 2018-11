Á hậu Hàn Quốc từng đóng phim 'nóng' để trả nợ cho chồng

Hong Yeo-jin chia sẻ về hôn nhân, bệnh tật trong chương trình phát trên TV Chosun gần đây. Nữ diễn viên kết hôn ở độ tuổi đôi mươi. "Lúc đó tôi quá trẻ, cưới vội vàng, không hề suy nghĩ đến nhân phẩm của đối phương. Anh ta không phải người phù hợp để lập gia đình", diễn viên nói. Cô gọi cuộc hôn nhân đã qua là cơn ác mộng dài.

Hong Yeo-jin quyết định ly hôn sau khi đóng phim cấp ba.

Theo Hong Yeo-jin, chồng cũ dùng danh nghĩa của cô để vay tiền, lén sử dụng thẻ tín dụng của cô, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Trong lúc kinh tế khó khăn, cô nhận được lời mời đóng phim cấp ba. Ban đầu, Hong Yeo-jin từ chối với lý do đã kết hôn. Diễn viên đề nghị chồng nộp đơn xin phá sản nhưng chồng cũ bảo cô: "Đã là diễn viên, cởi quần áo không phải vấn đề to tát". Hong Yeo-jin nói: "Nếu đóng bộ phim đó, hôn nhân của chúng ta sẽ kết thúc". Chồng cũ không bận tâm điều đó, vẫn ép cô phải làm.

Hong Yeo-jin chấp nhận thể hiện cảnh khêu gợi trong bộ phim. Sau khi tác phẩm hoàn thành, cô chuyển phần lớn cát-xê để chồng trả nợ đồng thời nộp đơn ly dị. Hai người không có con. Lúc bấy giờ, Yeo-jin buồn khổ đến mức có ý định tự tử. Cô còn áp lực vì những xì xào quanh đời tư của mình.

Hong Yeo-jin Hong Yeo-jin trong phim "I Am the Mother Too".

Ngoài nỗi buồn hôn nhân, Hong Yeo-jin đối diện sóng gió khi phát hiện mắc ung thư vú năm ngoài 40 tuổi, phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau đó, cô mất ba năm chống chọi bệnh trầm cảm. Diễn viên kể bệnh tình của mình với mong muốn nhắc nhở người khác phòng tránh căn bệnh này.

Hong Yeo-jin sinh năm 1958, đoạt ngôi Á hậu tại Miss Korea năm 1979, sau đó đại diện Hàn Quốc thi Miss World cùng năm. Người đẹp lấn sân lĩnh vực phim ảnh, tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, nổi bật là Cô nàng đào mỏ (Miss Gold Digger), Hậu cung (The Concubine), Phòng khám tình yêu (Love Clinic), Một cho tất cả (All In), Sự quyến rũ của người vợ... Những năm gần đây, cô góp mặt trong Đôi tai ngoại cảm, Công chúa lạc nhân gian... Năm nay, Hong Yeo-jin đóng I Am the Mother Too của đài SBS.

Như Anh