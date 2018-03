Á hậu Hàn lại hầu tòa vì cáo buộc bán dâm

Sung Hyun Ah sinh năm 1975, đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Cùng năm, cô giành giải Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Cô đã tham gia các phim See and See Again, Hur Jun, Tình yêu và sự dối trá, Lover… Hyun Ah kết hôn lần đầu năm 1997 cùng một doanh nhân rồi ly dị hai năm sau đó. Cô đi bước nữa vào năm 2010 và sinh con trai năm 2012.