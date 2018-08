8 năm vật lộn với ma túy của Demi Lovato

Demi Lovato bất tỉnh vì dùng heroin quá liều / Fan tức giận vì Demi Lovato hủy show sát giờ diễn

Theo TMZ, cảnh sát Los Angeles phát hiện ca sĩ 25 tuổi bất tỉnh tại nhà riêng vì dùng heroin quá liều. Cách đây một tháng, khi Demi Lovato phát hành ca khúc Sober, ca sĩ 25 tuổi thừa nhận với người hâm mộ cô tái nghiện. Lời bài hát có nhiều đoạn cô gửi lời xin lỗi bố mẹ, người hâm mộ: "Tôi xin lỗi vì lại trở về vị trí ấy một lần nữa. Tôi hứa sẽ tìm sự giúp đỡ. Tôi không cố tình như vậy. Tôi xin lỗi chính mình". Chỉ trước đó ba tháng, Demi Lovato từng tổ chức ăn mừng sáu năm cai nghiện thành công.

* Ca khúc "Sober" của Demi Lovato

Demi Lovato - 'Sober'

Gần 10 năm nổi tiếng cũng là chừng ấy thời gian Demi Lovato vật lộn với những rối loạn trong cảm xúc, chứng nghiện ngập. Trong bộ phim tài liệu tên Simply Complicated phát hành năm ngoái, Demi Lovato tiết lộ cô lần đầu thử cocaine năm 17 tuổi. Ca sĩ lúc đó vẫn hợp tác với kênh Disney.

"Tôi đã mất kiểm soát ngay lần đầu thử nó", Demi nói. Bố đẻ của cô cũng là một người nghiện rượu và ma túy. Ca sĩ nói cô hiểu vì sao bố mình không thể dứt bỏ: "Bởi nó hoàn thiện ông ấy và ông chọn điều đó thay vì gia đình".

Demi Lovato nghiện từ năm 17 tuổi, khi còn ở Disney.

Cũng trong phim, Demi Lovato nói nhóm nhạc Jonas Brothers là những người cố can thiệp sau khi phát hiện cô nghiện ngập bởi họ thấy điều đó ảnh hưởng tới sự nghiệp của ca sĩ. Năm 2010, Demi Lovato từng đi cai nghiện nhưng không tuân theo chương trình của trại. Cô lén dùng ma túy trên máy bay, trong phòng tắm, giữa đêm khuya và không ai biết.

Quản lý của Demi Lovato cũng chia sẻ rất nhiều lần ca sĩ ngồi trả lời phỏng vấn về tình trạng nghiện ngập của bản thân trong khi đang phê thuốc. Một lần, Demi Lovato còn trộn cocaine với Xanax (một loại thuốc trị rối loạn lo âu), khiến nhịp tim tăng cao. Cô phải nhập viện sau khi tự nhốt mình trong phòng ngủ và nuốt viên Xanax. Ở viện tâm thần, Demi Lovato lén lút dùng ma túy và sử dụng nước tiểu của người khác để thoát các bài kiểm tra của bác sĩ.

Thời điểm trầm trọng nhất của Demi Lovato là vào năm 2012, khi cô mời những người lạ về phòng khách sạn tiệc tùng ngay trước chuyến bay tới điểm biểu diễn tại chương trình American Idol. "Tôi cảm thấy lúc đó tôi không còn quan tâm tới sự nghiệp. Tôi chỉ biết mình cần thuốc để vượt qua những việc mình phải chịu đựng", ca sĩ 25 tuổi thừa nhận.

Người quản lý của Demi Lovato nhận ra sự nghiêm trọng và bắt đầu hành động. Cô đe dọa nghỉ việc, giữ điện thoại của Demi Lovato nhằm cắt đứt liên lạc với các đầu mối bán ma túy. Quản lý đưa Demi Lovato vào cơ sở phục hồi chức năng, song song với đó nhận lời làm giám khảo của chương trình The X-Factor.

Ca sĩ nhiều năm không tỉnh táo và ảnh hưởng sự nghiệp vì ma túy.

Hồi tháng 3, khi biểu diễn tại Trung tâm Barclays ở New York, Mỹ, Demi Lovato có bài phát biểu xúc động thông báo tròn sáu năm cô cai nghiện thành công: "Cách đây sáu năm, tôi đựng rượu trong lon Sprite, uống lúc chín giờ sáng và ném vào trong xe. Tôi nhớ khi đó mình nghĩ, điều này không còn hay, không còn vui nữa. Giống bố mình, tôi nhìn lại cuộc đời mình và thấy phải thay đổi. Tôi cần tỉnh táo trở lại và tôi đã làm được. Tôi thay đổi cuộc đời mình và sở dĩ cởi mở về chuyện nghiện ngập là vì tôi biết có nhiều người đang cần giúp đỡ. Tôi muốn họ biết điều đó hoàn toàn bình thường. Sức khỏe tâm thần là điều chúng ta nên nói ra và không được kỳ thị. Hãy để mọi người biết không có vấn đề gì nếu bạn gặp rắc rối về sức khỏe tinh thần, về chứng nghiện ngập".

Khi đó, Demi Lovato khiến người hâm mộ xúc động về sự dũng cảm, trung thực, dám đối mặt với bản thân. Chính vì vậy, ca khúc Sober phát hành với lời thừa nhận tái nghiện khiến nhiều người sốc. Nguồn tin của People nói: "Demi chưa bao giờ điều trị thành công. Cô ấy đối mặt chứng trầm cảm, lo lắng trong một thời gian dài. Có đôi lúc Demi tỉnh táo, nhưng không nhiều".

* Demi Lovato hát "This is Me" trong phim giúp cô nổi tiếng "Camp Rock"

Demi Lovato hát 'This is Me' trong Camp Rock

Ca sĩ đã tỉnh và sức khỏe dần hồi phục. Tuy nhiên, chặng đường cai nghiện của cô còn dài. "Thập kỷ vừa qua đã dạy tôi một bài học suốt đời. Những bí mật khiến chúng ta phát ốm. Tôi học được cách cất lên tiếng nói chứ không trở thành nạn nhân. Tôi biết tình dục là điều tự nhiên. Tôi nhận ra tình yêu là cần thiết, đau khổ không thể tránh khỏi và cô đơn là tàn bạo. Tôi cũng biết chìa khóa để được hạnh phúc là nói ra sự thật và bạn sẽ ổn dù không nhận được tất cả câu trả lời", Demi nói trong phim tài liệu Simply Complicated.

Minh Anh