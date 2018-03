23 năm chung thủy với vợ của 'Điệp viên 007' Pierce Brosnan

Pierce Brosnan chê bom tấn 007 mới quá dài và kịch bản yếu / Pierce Brosnan trở lại với vai diễn hành động mới

Giữa tháng 1, những hình ảnh vợ chồng Pierce Brosnan đi nghỉ ở Hawaii, Mỹ được nhiều tờ báo đăng tải. Nhiều người ngỡ ngàng khi chứng kiến hình ảnh đối lập của Pierce Brosnan và vợ - Keely Shaye Smith. Trong khi Pierce Brosnan vẫn giữ phong độ ở tuổi 63 thì Keely Shaye Smith (53 tuổi) béo mập và không còn vóc dáng như thời trẻ.

Hình ảnh Pierce Brosnan và vợ vui chơi trên biển ngày 12/1. Ảnh: Mega.

Pierce Brosnan, diễn viên điển trai của loạt phim Điệp viên 007, đóng cùng những chân dài xinh đẹp nhất thế giới, nhưng sau tất cả vẫn một lòng hướng về người vợ gắn bó suốt 15 năm. Đề tài ấy được người hâm mộ nói râm ran trên mạng xã hội.

Pierce Brosnan là một người hướng về gia đình, với tất cả tình cảm và sự trân trọng. Trước khi gặp và yêu Keely Shaye Smith, Pierce Brosnan có quãng thời gian suy sụp hoàn toàn khi người vợ đầu - Cassandra Harris - qua đời vì ung thư năm 1991. Anh tìm được sự an ủi khi có cơ hội ở bên Keely Shaye Smith ba năm sau đó. Nhưng để đến với nhau, họ gặp không ít trắc trở.

Tài tử 53 tuổi gặp Keely Shaye Smith năm 1994 khi tham gia cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, mà Keely khi đó là nhà báo. Buổi đầu giáp mặt ấy đưa hai người tới với những buổi hẹn hò lãng mạn, lời hẹn ước về một đám cưới trọn vẹn. Tuy nhiên, họ lỡ hẹn với nhau tới ba lần.

Vợ chồng Pierce Brosnan trong đám cưới năm 2001.

Đám cưới bị hoãn lại vì lý do cả hai mâu thuẫn với lịch trình công việc của Pierce Brosnan quá dày đặc. Lần khác, con trai của người vợ trước gặp tai nạn giao thông. Và khi mọi thứ đang được chuẩn bị thì Keely mang bầu lần hai. Cho tới năm 2001, bảy năm từ khi quen nhau, Pierce Brosnan mới có cơ hội được nói lời nguyện ước với vợ trong nhà thờ ở Ireland. Vì những trắc trở ấy, Pierce Brosnan nguyện sẽ bù đắp cho vợ bằng tình cảm chân thành nhất.

Diễn viên điển trai thường xuyên khoe ảnh vợ trên trang cá nhân, nói những lời yêu thương. Sau nhiều năm bên nhau và có hai mặt con, tài tử The World is not Enough nói về vợ trên tờ Independent tháng 3/2105: "Tôi yêu sức sống, sự đam mê của cô ấy. Điều ấy khiến tôi không thể sống thiếu cô ấy. Khi Keely đưa mắt nhìn, tôi thấy mình yếu mềm".

Sự hòa hợp giữa hai vợ chồng càng được vun đắp khi họ dành thời gian bên nhau trong những dự án từ thiện lớn. Ngay cả số tiền có được sau đám cưới, họ cũng dành để tặng quỹ từ thiện tại Nepal, nhằm xây dựng trường cho học trò nghèo.

Khác với ánh mắt dò xét của người đời về vẻ ngoài của Keely, Pierce Brosnan luôn tự hào nói về vợ. Năm 2003, anh chia sẻ với Us Weekly: "Tôi muốn thế giới biết rằng tôi yêu người phụ nữ này". Hay vào năm 2008, tài tử nổi tiếng dành những lời yêu thương cho vợ trên ABC News: "Tôi tìm thấy một người phụ nữ tuyệt vời ở Keely. Dù có tìm cả triệu lần, tôi cũng không thể thấy ai đó tốt dường ấy".

Tình yêu thương cho vợ và gia đình của Pierce Brosnan xuất phát từ cuộc sống bần hàn thuở nhỏ. Cha bỏ đi khi anh còn trứng nước, người mẹ trẻ đành bỏ Ireland sang Anh kiếm sống, để Brosnan ở lại với ông bà ngoại. Nhưng rồi ông bà ngoại cũng qua đời, bỏ lại cậu bé 6 tuổi bơ vơ, sống nhờ những người hàng xóm tốt bụng. Những bất hạnh ấy khiến Pierce Brosnan trân trọng cuộc sống gia đình và yêu thương những người thân thiết trong cuộc đời.

Sau 23 năm bên nhau, cặp sao vẫn giữ được sự lãng mạn như những ngày đầu.

Con gái riêng của Pierce Brosnan - Charlotte - nói về tình cảm của bố với người vợ hai trên People: "Tình yêu mà hai người dành cho nhau thật đáng kinh ngạc. Bố tôi đã tìm lại được tình yêu và điều đó khiến tôi hạnh phúc".

Sau 16 năm làm đám cưới và 23 năm yêu nhau, Pierce Brosnan vẫn duy trì thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ và mang đến bên giường, không quên ngắt một bông hoa trong vườn nhà. "Tôi làm thế từ khi bắt đầu hẹn hò, và đến giờ vẫn vậy", tài tử 63 tuổi nói trong cuốn sách Revealed! 97 Secrets to a Happy Marriage.

Bất chấp những lời dị nghị về ngoại hình của Keely, trong mắt Pierce Brosnan, nữ nhà báo 53 tuổi vẫn là người đẹp nhất, người đàn bà khiến ông không thể nào rời xa.

Minh Anh