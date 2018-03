17 năm biến đổi nhan sắc của 'Búp bê xứ Hàn' Han Chae Young

Ngoại hình thu hút của Han Chae Young hồi năm 2004 - 2005. Người đẹp hiện cao 1,72 m. Các chuyên gia sắc đẹp nhận xét cô có vẻ ngọt ngào, đường nét thanh tú và vóc dáng chuẩn. Diễn viên ghi dấu ấn với loạt phim như "Chỉ riêng mình em" (Only you), "Bắc Kinh tình yêu của tôi", "Triển lãm pháo hoa" (Exhibition of fireworks)...