12 mỹ nam đang gây 'bão' tại Hàn Quốc

Lee Jong Suk được truyền thông Hàn mệnh danh là "mỹ nam đẹp hơn hoa" nhờ làn da trắng, chiều cao 1,86 m và nụ cười rạng rỡ. Xuất thân từ người mẫu, tài tử nhanh chóng thành danh khi chuyển sang đóng phim. Các tác phẩm nổi bật của diễn viên sinh năm 1989 gồm: "School 2013", Đôi tai ngoại cảm", "W - Two worlds" (Hai thế giới). Anh đang quay các cảnh cuối trong series "While you were sleeping" (Khi nàng ngủ say), dự kiến phát sóng vào tháng bảy.