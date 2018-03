11 mỹ nhân tài sắc vẫn 'lẻ bóng' của làng giải trí Hàn

Kim Hyun Joo quen thuộc với khán giả qua vai cô em gái hiền lành trong "Giày thủy tinh". Trước khi nổi danh với dự án này, cô vừa chia tay bạn trai So Ji Sub. Tuy không thoải mái khi đóng cặp, cả hai vẫn nhận lời vì quá thích kịch bản. Kim Hyun Joo là một trong số ít ngôi sao nói không với scandal. Nhiều năm qua, cô không công khai hẹn hò ai. Theo Soompi, cô không thoải mái khi nhắc tới chuyện kết hôn. Trên Naver, fan của Hyun Joo kỳ vọng cô và So Ji Sub trở về bên nhau.