10 sao nam mới của Hàn Quốc thu hút với chiều cao trên 1,8 m

Kim Young Kwang sinh năm 1987, khởi nghiệp là người mẫu, gây ấn tượng với chiều cao 1,87 m. Anh lấn sân phim ảnh từ năm 2008. Sau 9 năm đóng vai phụ, anh có cơ hội trở thành nam chính trong tác phẩm "D-Day" (2015). Hồi tháng năm, anh được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất ngày càng tiến bộ khi góp mặt trong series hình sự "Look out". Sắp tới, anh và Park Bo Young đóng cặp trong dự án điện ảnh "Đám cưới của em" (Your wedding) - công chiếu vào năm 2018. Nam diễn viên từng đến Hội An chụp hình kết hợp nghỉ dưỡng hồi tháng bảy.