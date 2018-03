10 khoảnh khắc gây sốc trong lịch sử Grammy

'1989' của Taylor Swift giành giải 'Album của năm' tại Grammy 2016 / Những người đẹp mặc hở táo bạo trong lịch sử Grammy / Adele đại thắng tại Grammy 2017

Taylor Swift "đá đểu" Kanye West tại Grammy 2016

Taylor Swift phát biểu tại Grammy 2016.

Tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 58, Taylor Swift được vinh danh trong hạng mục "Album của năm" với 1989. Trước đó, cô đã giành được hai giải tại Grammy là "Video ca nhạc hay nhất" dành cho Bad Blood và "Album nhạc Pop hay nhất" dành cho 1989. Taylor phát biểu: "Là người phụ nữ đầu tiên hai lần đoạt giải Album của năm tại Grammy, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những phụ nữ trên thế giới rằng trong cuộc đời sẽ có những kẻ muốn ngăn cản thành công của bạn hoặc đánh giá thấp thành tựu của bạn. Nhưng nếu bạn tập trung vào công việc của mình và không để những kẻ đó cản đường, một ngày nào đó, bạn sẽ tới được nơi bạn mong muốn".

Trước đó, Kanye West bất ngờ tung ra bài hát Famous, trong đó dùng từ ngữ thô tục và khẳng định anh đã giúp Taylor nổi tiếng. Kanye nói anh đã tham khảo ý kiến nữ ca sĩ về lời bài hát trong khi phía Taylor Swift bác bỏ điều này. Bà xã Kanye West - Kim Kardashian - sau đó tung đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa chồng và Taylor, tố cáo cô nói dối. Vụ tranh cãi giữa Taylor Swift và Kanye ồn ào suốt một thời gian dài.

Năm 2010, Kanye West từng chỉ trích Taylor Swift khi cô nhận giải Grammy Album của năm cho album Fearless. Anh đưa ra một số cái tên xứng đáng hơn: "Đó là Justin Timberlake với FutureSex/LoveSounds của anh ấy, hay nhóm Gnarls Barkley. Và rồi Usher nữa, Confession của anh ấy thì sao? Album đó đã bán hơn 10 triệu bản".

Kanny West "phá đám" khi Beck nhận giải Album của năm ở Grammy 2015

Kanye West tự ý lên sân khấu khi Beck nhận giải.

Grammy 2015 đã vinh danh album Morning Phase của rocker Beck. Anh đánh bại Pharrell, Ed Sheeran, Sam Smith và "nữ hoàng R&B" Beyonce để giành giải thưởng danh giá này. Kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán của truyền thông.

Khi giải thưởng được công bố, Kanye West đã bất ngờ xông lên sân khấu khoảng vài giây rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Khi máy quay chiếu tới Kanye, mọi người cười vang và Beck thậm chí đề nghị đồng nghiệp trở lại sân khấu. Sau đó, rapper trả lời rằng đó không phải là trò đùa và Beck nên nhường lại giải thưởng cho Beyonce.

Macklemore bội thu giải thưởng còn Kendrick Lamar trắng tay ở Grammy 2014

Cặp song ca Macklemore và Lewis

Cặp song ca Macklemore và Lewis nhận bảy đề cử quan trọng tại lễ trao giải Grammy 2014 và giành được bốn giải trong số đó là "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Album Rap hay nhất" (The Heist), "Màn trình diễn Rap xuất sắc" (Thrift Shop) và "Ca khúc Rap hay nhất" (Thrift Shop).

Trước đó, giới phê bình và người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào album Good Kid của Kendrick Lamar. Sự ưu ái của Viện hàn lâm âm nhạc dành cho Macklemore và Lewis khiến fan thất vọng. Trước áp lực từ dư luận, Macklemore sau đó đã công khai xin lỗi Kendrick Lamar trên Instagram và thừa nhận Kendrick Lamar xứng đáng nhận giải "Album Rap hay nhất".

Lady Gaga "sinh ra từ vỏ trứng" tại Grammy 2011

Những khoảnh khắc gây shock trong lịch sử Grammy

Lấy ý tưởng từ ca khúc Born This Way, nữ ca sĩ ngồi trong vỏ trứng và được các vũ công khiêng đến thảm đỏ Grammy ngày 13/2/2011. Sau đó, cô tiến thẳng lên sân khấu để bùng nổ trong màn diễn ấn tượng. Tiết mục của Lady Gaga là một trong những màn trình diễn hay nhất trong lịch sử Grammy.

Lady Gaga trình diễn ở Grammy 2011.

Jennifer Lopez hở bạo tại Grammy 2000

Jennifer Lopez nổi bật ở Grammy 2000.

Jennifer Lopez gần như hở trọn thân trên với thiết kế xuyên thấu mỏng manh tại Grammy 2000. Bộ váy của cô được xếp là một trong những trang phục ấn tượng nhất lịch sử Grammy.

M.I.A vác bụng bầu chín tháng biểu diễn tại Grammy 2009

Ca sĩ M.I.A trình diễn tại Grammy 2000.

M.I.A biểu diễn ca khúc Swagger Like Us dù gần đến ngày sinh. Phần biểu diễn của cô là một trong những màn trình diễn Rock&Roll hay nhất trong lịch sử Lễ trao giải Grammy. Bộ trang phục của M.I.A cũng gây ấn tượng với người hâm mộ.

Milli Vanilli bị tước giải Grammy 1990

Cặp song ca của Milli Vanilli.

Milli Vanilli là nhóm nhạc được ông bầu Frank - người từng rất thành công trong vai trò quản lý nhóm Boney M - sáng lập và dẫn dắt. Frank tập hợp một số giọng ca tốt nhưng không có lợi thế ngoại hình và hai chàng trai trẻ xuất thân từ nghề người mẫu, vũ công. Hai anh chàng này chỉ xuất hiện trên bìa đĩa cho đẹp, giọng hát thực sự là của những người giấu mặt. Thế nhưng, Milli Vanilli thành công rực rỡ khắp thế giới. Họ nhận giải Grammy "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" năm 1990.

Milli Vanilli bị phát hiện hát nhép trong buổi ghi hình trực tiếp của MTV vào năm 1989. Họ phải đối mặt với khoảng 26 vụ kiện tụng. Giải Grammy của họ ngay lập tức bị thu hồi.

Eminem song ca cùng Elton John tại Grammy 2001

"Vua nhạc Rap" Eminem và Elton John có phong cách âm nhạc và quan điểm sống khác nhau. Thậm chí, Eminem từng lên tiếng chế nhạo danh ca vì công khai chuyện đồng tính. Thế nhưng, cả hai gây bất ngờ với màn trình diễn ăn ý ca khúc Stan tại lễ trao giải Grammy 2001. Elton John đã khéo xoa dịu khán giả khó tính: "Eminem không hề muốn chơi xấu tôi đâu. Nếu anh ta có ý định chế nhạo thì tôi chẳng bao giờ đồng ý hợp tác với anh ta cả. Chúng tôi song ca vì cả hai đều là những nghệ sĩ lớn".

Elton John (trái) và Eminem.

Herbie Hancock đánh bại Amy Winehouse tại Grammy 2008

Ca sĩ Herbie Hancook.

Herbie Hancock khiến công chúng yêu nhạc và giới chuyên môn ngạc nhiên khi album River: The Joni letters của ông giành giải "Album của năm". Trước đó, giải thưởng được kỳ vọng trao cho Back to black của Amy Winehouse và Graduation của Kanye West.

Vũ công cắt ngang màn trình diễn của Bob Dylan tại Grammy 1998

Khi Bob Dylan đang say sưa hát bản tình ca Love Sick, một vũ công bất ngờ tiến đến, xé rách áo và để lộ dòng chữ "Soy Bomb" trên người. Anh ta tự động nhảy múa khiến nam danh ca bất ngờ. Tuy nhiên, ông vẫn bình tĩnh biểu diễn.

Một lúc sau nam vũ công mới bị lực lượng an ninh kéo đi. Anh giải thích đây là hành động bộc phát, dòng chữ "Soy Bomb" do anh ta tự sáng tạo cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Anh này may mắn không bị ban tổ chức kiện.

