10 hoa đán Hong Kong lẻ bóng tuổi tứ, ngũ tuần

Châu Hải My kết hôn cùng tài tử Lữ Lương Vỹ năm 21 tuổi, hai người đường ai nấy đi sau khoảng một năm chung sống. Đổ vỡ hôn nhân khiến Châu Hải My không có ý định kết hôn lần hai. "Tôi vẫn tin vào tình yêu nhưng sẽ không kết hôn và có lẽ cũng sẽ không sinh con", nữ diễn viên từng thổ lộ trên trang On.

Sau Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My hẹn hò một kiến trúc sư kém bảy tuổi. Vì bạn trai, cô từ Hong Kong sang Bắc Kinh (Trung Quốc) sống và làm việc. Nữ diễn viên cho biết bạn trai cầu hôn 10 lần song cô từ chối. Năm 2016, mỹ nhân "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" thừa nhận chia tay bạn trai vì không muốn ràng buộc hôn nhân.