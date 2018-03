Ngũ cung: 'Chúng tôi luôn muốn truyền cảm hứng cho các ban nhạc trẻ'

Chia sẻ trong buổi họp báo khởi động "The Band by VinaPhone", các thành viên cho biết bản thân là một ban nhạc trưởng thành từ một cuộc thi dành cho ban nhạc. Do đó, các cuộc thi là một động lực lớn, con đường ngắn, tiết kiệm nhất để cho các ban, nhóm nhạc đưa những sản phẩm của mình tới đông đảo khán giả trên cả nước.

Trưởng nhóm Hoàng Hiệp chia sẻ mặc dù bận rộn với nhiều dự án riêng nhưng bất cứ khi nào nhận được lời mời tham gia các cuộc thi âm nhạc dành cho những bạn trẻ đam mê nghệ thuật, đặc biệt là rock, cả nhóm luôn nhiệt tình tham gia. Anh và bốn chàng trai còn lại sẵn sàng trao đổi, tư vấn, chia sẻ cũng như giúp các ban nhạc trẻ trau dồi kiến thức âm nhạc khi họ mới chập chững bước vào nghề. Cả nhóm cũng muốn truyềnđam mê rock cho giới trẻ để thể loại nhạc này không ngừng phát triển, được sáng tạo, đổi mới và thậm chí, có thể đưa nó lên một tầm cao mới.

Ngũ Cung được ví như là một "làn gió mới" của nền âm nhạc Việt Nam khi chơi rock với các nhạc cụ dân tộc và cổ điển .

Theo kinh nghiệm của Guitarist Trần Thắng, để thành công, các bạn nên đăng ký tham dự một cuộc thi dành cho ban nhạc thật uy tín. Trong quá trình tham gia, các bạn hãy lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc, đừng coi đó là cuộc thi hay cuộc chơi, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Chúng tôi luôn tôn trọng tất cả đối thủ trong 'cuộc chơi nghiêm túc đó'. Khi bạn biết tôn trọng đối thủ thì bạn sẽ biết cách vượt qua họ như thế nào".

Ngũ Cung khẳng định tiếp cận những cơ hội để thể hiện mình trên sân khấu lớn là cách tỏa sáng nhanh nhất. Đặc biệt, sự kết hợp giữa VinaPhone với IB Group Việt Nam - nhà sản xuất của nhiều show diễn, trong đó có Rockstorm sẽ đem đến cho các ban nhạc một sân chơi sôi động. 4 đêm diễn live trực tiếp trên khấu ba miền trước hàng nghìn khán giả là cơ hội tốt nhất để các ban nhạc phát huy tài năng của mình trên con đường nghệ thuật. Ngũ Cung cũng là ban nhạc tham gia biểu diễn trong đêm live đầu tiên tại Hà Nội để truyền cảm hứng cho các ban nhạc dự thi.

Ngũ Cung (thường được viết tắt là 5C) là một ban nhạc rock được thành lập tại Hà Nội và bắt đầu hoạt động từ năm 2007. Các thành viên đến với nhau rất tình cờ. Khởi đầu, tay trống Hùng Cường và lead guitar Trần Thắng gặp nhau trong một cuộc thi guitar. Cả hai có cùng đam mê chơi nhạc và niềm yêu thích đặc biệt với Progressive Rock nên đã manh nha ý tưởng thành lập một rockband chơi Prog chuyên nghiệp.

Sau đó, Hùng Cường gọi thêm Đức Long (lúc ấy đang chơi keyboard cho Mắt Bão). Không lâu sau, Minh Đức và Hoàng Hiệp gia nhập band. Ban nhạc được thành lập ngày 10/10-2007, trước cuộc thi Rock Your Passion không lâu.

Đặc biệt, Ngũ Cung từng có thời gian dài hợp tác cùng nhạc sĩ quá cố Trần Lập. Với Ngũ Cung, Trần Lập như một "hướng đạo sinh' trong dòng nhạc Rock. Anh đã có công rất lớn trong việc phổ thông hóa nhạc Rock, từ thời kỳ mới chớm của nhạc Rock tại Việt Nam cho đến tận bây giờ. Ban nhạc Ngũ Cung và Bức Tường từng có rất nhiều lần biểu diễn chung trên sân khấu.

Tháng 10/2017, Ngũ Cung vừa tổ chức một liveshow đặc biệt kỷ niệm 10 năm hoạt động. Toàn bộ các bài hát từng làm lên tên tuổi của họ nhưNụ hôn trên đỉnh Fanxipan, Cướp vợ: Tục lệ người Mông hay Cao nguyên đá...đều được phối lại và trình diễn theo phong cách acoustic. Ngoài ra, ban cũng trình diễn các ca khúc mới xuất hiện trong album thứ ba bao gồm một bài hát mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc, màu sắc đã làm nên nét đặc trưng của Ngũ Cung suốt 10 năm qua.

Ngũ Cung chụp ảnh cùng ban tổ chức trong lễ họp báo "The Band by Vinaphone".

"The Band by VinaPhone" là sân chơi âm nhạc dành cho giới trẻ người Việt Nam tham gia dưới hình thức band nhạc, được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đối tượng tham gia là các ban, nhóm nhạc Việt đang sinh sống trong nước và nước ngoài, yêu thích âm nhạc, có khả năng sáng tác, ca hát và biểu diễn. Các band nhạc dự thi sẽ được thỏa sức sáng tạo, tự chủ trong sáng tác, chọn ca khúc và định hình phong cách biểu diễn của mình nhằm tạo nên một sân chơi công bằng và đa sắc màu.

Ban giám khảo cuộc thi bao gồm 3 gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc (nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Dương Cầm và biên đạo múa Trần Ly Ly). Thời gian hết hạn nhận đăng ký dự thi vào ngày 12/4. Sau các vòng sơ khảo và chung khảo, các ban nhạc được lựa chọn sẽ bước vào vòng chung kết khu vực miền Bắc vào ngày 20/4 tại Hà Nội, chung kết khu vực miền Trung vào ngày 28/4 tại Đà Nẵng, miền Nam vào ngày 5/5 tại TP HCM và dự kiến đêm chung kết toàn quốc sẽ diễn ngay sau đó một ngày.

Thu Ngân