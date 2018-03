Ngô Phương Lan dự sự kiện sau APEC

Khu biệt thự đảo Ecopark Grand cao cấp được xây dựng trong không gian xanh hòa quyện giữa thiên nhiên và mặt nước. Cùng với khu biệt thự sân Golf, khu biệt thự đảo đóng vai trò là hai "lá phổi xanh" trong quần thể 500 ha của khu Ecopark.

Ecopark Grand có sự tham gia của các công ty thiết kế tiếng tăm trên thế giới như Swan & Maclraren, Humphrey & Partné, WATG, Darkhorse và DWP. Darkhorse và DWP nổi tiếng với những công trình thế kỷ như Raffles Hotel – tượng đài quốc gia Singapore, 65 Bay Street ở New Jersey; The Parc at White Rock ở Dalllas Texas; JW Marriott Resort & Spa ở California, Mỹ.