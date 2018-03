Mỹ Tâm, Tóc Tiên tham gia lễ hội âm nhạc, thời trang ngoài trời

Đêm hội âm nhạc - thời trang của Honda Vision - Steps of Glory lần đầu tiên được tổ chức vào năm ngoái. Năm nay, chương trình trở lại với sự chỉ đạo của đạo diễn Việt Tú, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn và siêu mẫu Xuân Lan.

Tóc Tiên là một trong những cái tên luôn thu hút khán giả đến với sân khấu ca nhạc.

Đêm nhạc quy tụ dàn ca sĩ hot như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Lê Hiếu, Đông Nhi, Miu Lê, Trúc Nhân, Only C, Soobin Hoàng Sơn, Min, Rocker Nguyễn... Và điều tạo nên sự khác biệt của chương trình mùa thứ hai là những ca khúc hit đang "làm mưa làm gió" trên các trang nhạc trực tuyến sẽ được làm mới hoàn toàn.

Hoàng Thùy Linh nóng bỏng và sôi động trên sân khấu.

Ngoài ra, tại Honda Vision - Steps of Glory 2017, tiết mục thời trang sẽ mang đến nhiều thiết kế sáng tạo của những tên tuổi hàng đầu như NTK Kelly Bùi, Võ Công Khanh, Trương Thanh Long, Hà Linh Thư, Katy Nguyễn, Claret Giang Lê, Anna Võ, Diệu Anh, Vincent Đoàn, Vân Anh Scarlet, Hà Duy, Ivan Trần, An Nhiên, Hà Cúc, Phan Quốc An, Hà Nhật Tiến, Minh Công…

Dàn người mẫu nổi tiếng tham dự chương trình gồm Lan Khuê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Trang Phạm, Phí Phương Anh, Kim Dung, Thùy Trang... dưới sự chỉ đạo catwalk của siêu mẫu Xuân Lan.

Hoàng Thùy nổi bật trên sàn catwalk.

Món quà Honda dành tặng khán giả trong những đêm tiệc âm nhạc - thời trang này không nằm ngoài tiêu chí mang lại màn trình diễn âm thanh, ánh sáng sống động của dàn ca sĩ nổi tiếng và những thiết kế của các tài năng trong làng thời trang Việt. Sân khấu được dàn dựng công phu, liên tưởng đến dòng xe tay ga Vision được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng hàng đầu hiện nay.

Chương trình sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội (ngày 21/10), Sân vận động Quân khu 7 - TP HCM (ngày 11/11) và Quảng trường 29/3 - Đà Nẵng (ngày 25/11). Đăng ký nhận vé miễn phí tại đây và xem chi tiết chương trình trên website.

Thu Ngân