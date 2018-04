Một ngày thử làm nhân viên bán hàng của Nhã Phương

Với mục tiêu “đóng góp cho cuộc sống khỏe mạnh của người dân toàn thế giới”, Yakult không chỉ sản xuất sữa uống lên men chất lượng cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, vận hành sản xuất nhằm hòa hợp với cuộc sống và xã hội.

Năm 1998, Yakult nhận chứng nhận tiêu chuẩn FOSHU (Foods For Specified Health Use) của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã Hội Nhật Bản, biểu tượng thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe.