Minh Tú đại diện Việt Nam thi Miss Supranational 2018

Hoa hậu Áo dài Hải Dương - đại diện đơn vị nắm bản quyền cuộc thi ở Việt Nam - xác nhận Minh Tú được cấp phép đi thi Hoa hậu Siêu quốc gia, diễn ra từ ngày 15/11 tới 8/12 tại Ba Lan.

"Tôi rất tự tin khi đề cử Minh Tú, bởi cô ấy hội đủ điều kiện cần thiết và phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Ngoài vóc dáng chuẩn, Minh Tú có kinh nghiệm chinh chiến ở các cuộc thi trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi nhìn thấy được ở Tú sự đam mê, khát khao cống hiến và chiến thắng", Hải Dương nói.

Minh Tú từng chia sẻ ước mơ thuở bé của cô là dự thi hoa hậu quốc tế.

Minh Tú chia sẻ cô đồng ý ngay khi được ban tổ chức Miss Supranational Vietnam mời vì từ lâu đã ao ước được chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Á quân Asia's Next Top Model 2017 khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới.

"Giờ tôi đã 27 tuổi, đủ chín muồi làm một điều gì đó thật đặc biệt để kết lại thời thanh xuân của mình. Cách đây bảy, tám năm, không ai nghĩ một cô người mẫu non nớt, cao gầy, vẻ ngoài không bắt mắt như tôi có thể thành công. Nhưng giờ, tôi đã chứng minh điều ngược lại", cô nói.

Cuối năm 2017, Minh Tú có ý định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tuy nhiên sau đó phải rút lui vì vướng lịch casting huấn luyện viên Asia's Next Top Model 2018. Sau khi hoàn tất ghi hình chương trình này hồi tháng 6 tại Thái Lan, cô về nước và nhận được lời mời đi thi nhan sắc theo đúng kế hoạch của bản thân. Từ khi được đề cử, siêu mẫu đã rèn luyện vóc dáng, trau dồi khả năng giao tiếp, thay đổi lối catwalk, chế độ ăn uống để có được sức bền, thần thái của hoa hậu.

Hình thể của Minh Tú trong bộ ảnh bikini mới.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, cao 1,78 m với số đo ba vòng 86-60-96 cm. Cô xây dựng hình ảnh chân dài gợi cảm với nước da nâu bóng. Minh Tú từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham gia của thí sinh từ 40 quốc gia. Sau tám năm, Miss Supranational đã có số lượng thí sinh tăng gấp đôi. Miss Supranational được đánh giá là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International và Miss Grand International. Năm 2017, Jenny Kim đến từ Hàn Quốc đoạt ngôi hoa hậu. Đại diện Việt Nam - Khánh Phương - vào đến top 25. Ngọc Châu - người đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 - sẽ trau dồi thêm kỹ năng để thi vào năm sau.

Vân An