MC Phan Anh, Xuân Bắc háo hức chờ thần tượng

MC Phan Anh là một trong những fan "cuồng" của ban nhạc Modern Talking. Anh cho biết những ca khúc của Modern Talking hay Boney M thường không thể thiếu trong các đám cưới thời xưa. Do đó, khi biết tin ban nhạc lừng danh một thời sẽ đến Việt Nam biểu diễn, những ký ức thời xưa trong anh lại ùa về.

Ông bố ba con không giấu được cảm giác háo hức, thậm chí mất ngủ khi sẽ trở thành một trong những khán giả có mặt tại đêm nhạc của hai danh ca này. Anh nhắn nhủ trên trang cá nhân sẵn sàng livestream chương trình để dành tặng cho những người không thể tham gia.

Cùng chung tâm trạng háo hức MC Phan Anh, nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ, âm nhạc của hai nghệ sĩ một tóc vàng, một tóc đen đã ăn sâu vào trong tâm trí từ khi còn là chàng trai ngây ngô.

Lúc đó, dù Xuân Bắc không biết nhiều ngoại ngữ nhưng vì được nghe đi nghe lại nên anh thuộc làu và nghêu ngao hát những giai điệu quen thuộc của ca khúc You're my heart, you're my soul.

Danh hài vui mừng khi nhận thông tin ban nhạc chuẩn bị sang Việt Nam. Anh còn tự quay video chia sẻ cảm xúc và hát theo lại những giai điệu quen thuộc của bài You can win if you want.

Kiện tướng dancesport Chí Anh đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài nhưng cũng không quên hướng về đêm nhạc của Modern Talking do VPbank tổ chức. Chí Anh cho biết có nhiều kỷ niệm đẹp với ban nhạc huyền thoại. Nhờ những giai điệu rộn ràng, giọng hát đắm say của hai nghệ sĩ đa tài mà anh bén duyên với khiêu vũ và quyết theo đuổi đam mê bộ môn nghệ thuật này.

Chí Anh kể, khi còn nhỏ, bố mẹ tổ chức khiêu vũ ở nhà, mở nhạc Modern Talking để nhảy điệu Bebop. Thời đó, anh là một cậu nhóc nhút nhát nhưng thứ âm nhạc mê hoặc này đã khiến anh có những lúc trốn vào phòng riêng, soi gương và lắc lư, nhún nhảy. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi thơ mà anh có được. Với Chí Anh, âm nhạc xóa mọi khoảng cách, ranh giới và để ngôn ngữ cơ thể cất lên tiếng nói của mình.

