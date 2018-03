Kim Samuel tới Việt Nam biểu diễn Nhạc hội song ca mùa hai

Nam ca sĩ, rapper Kim Samuel (tên tiếng Anh - Arredondo Samuel hay nghệ danh PUNCH) sẽ đáp chuyến bay tới Việt Nam vào tối ngày 1/4 để tham dự "Nhạc hội song ca - Duet song festival mùa hai".

Theo thông tin từ Công ty TNHH truyền thông Bee – nhà sản xuất chương trình, Kim Samuel sẽ tham gia ghi hình ở một số địa điểm tại TP HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ... vào ngày 2/4 trong khuôn khổ chương trình. Ngày 3/4, anh sẽ hát song ca cùng một thí sinh nữ của Việt Nam. Đặc biệt, nam ca sĩ sẽ cover ca khúc đình đám của một trong những thần tượng của mình.

Kim Samuel mang hai dòng máu Tây Ban Nha - Hàn Quốc.

Kim Samuel sinh ngày 17/1/2002, tại Los Angeles, California, Mỹ. Anh có bố là người Mỹ gốc Tây Ban Nha, mẹ là người Hàn Quốc. Nam ca sĩ thông thạo tiếng Anh, Hàn Quốc và biết tiếng Tây Ban Nha.

Kim Samuel hiện là "con cưng" của Công ty giải trí Brave Entertainment. Samuel không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn có khả năng hát, đọc rap và nhảy tốt. Mặc dù mới 16 tuổi nhưng anh rất kiên trì và nghiêm túc trên con đường âm nhạc. Hai ca khúc Sixteen và Candy của Samuel đều giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng itunes tại nhiều quốc gia.

Nam ca sĩ, rapper sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát ngọt ngào.

Bên cạnh thể hiện chất giọng ngọt ngào khi trình diễn những ca khúc K-Pop, Kim Samuel từng nhiều lần cover ca khúc nổi tiếng Âu Mỹ như Never say never, Happiness, Love yourself. Cách đây không lâu, anh vừa trình bày lại hai ca khúc Baby (Justin Bieber) và Insomnia (Craig David) trên sân khấu Fantastic Duo 2. Với sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của Samuel, các fan đang chờ đợi sự “bùng nổ” của anh chàng trên sân khấu Nhạc hội song ca mùa hai.

Kim Samuel gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi vũ đạo điêu luyện mà ở còn ở khả năng hát live.

"Nhạc hội song ca - Duet song festival mùa hai được dẫn dắt bởi MC Ngô Kiến Huy và Ốc Thanh Vân. Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 15/4, lúc 19h, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với sự góp mặt của Kim Samuel cùng các cặp khách mời đặc biệt của Nhạc hội song ca mùa một.

Đây là gameshow có format kết hợp giữa tính giải trí và thực tế, có các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực âm nhạc khác nhau tham gia. Điểm đặc biệt của chương trình là các cặp thi sẽ gồm một ca sĩ chuyên nghiệp dìu dắt một giọng hát nghiệp dư để thi đấu với các cặp còn lại. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng.

Chương trình do Công ty TNHH Truyền thông Bee mua bản quyền, phối hợp với Đài Truyền hình TP HCM thực hiện, dưới sự đồng hành của nhà tài trợ Lotte.

Thu Ngân