Hoa hậu H'Hen Niê đội vương miện 2,7 tỷ đồng dự sự kiện

Hoa hậu H'Hen Niê tỏa sáng với nhan sắc quyến rũ và thân hình khỏe khoắn trong chiếc váy khoét lườn tại buổi dạ tiệc và trình diễn 40 thiết kế trong bộ sưu tập "Bí mật đại dương" của Long Beach Pearl, vừa diễn ra tại Phú Quốc. Cô càng thêm phần thu hút khi đội trên đầu chiếc vương miện ngọc trai Empower trị giá 2,7 tỷ đồng, được Long Beach Pearl chế tác riêng cho người đẹp.

Đại diện thương hiệu Long Beach Pearl chia sẻ, "Bí mật đại dương" là bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bí ẩn nằm sâu dưới lòng biển cả. Ý tưởng của bộ sưu tập đến từ vẻ đẹp huyền bí theo thuyết ngũ hành Á Đông. Với ba gam màu chủ đạo là trắng thuần khiết, vàng kiêu sa và đen quý phái, từng viên ngọc được chắt chiu sẽ tỏa sáng ánh hào quang ngũ sắc, thông qua các phản ứng ánh sáng là khúc xạ và tán xạ.

Ánh sắc xà cừ của ngọc trai chứa nhiều yếu tố mang tính phong thủy, hướng về những giá trị tốt đẹp và may mắn. Sắc trắng mang ý nghĩa an lành, sức khỏe, đại diện là ngọc Akoya. South Sea là loại ngọc với sắc vàng kim óng ánh tượng trưng cho sự phú quý, phồn vinh, thăng tiến trong công việc. Và cuối cùng, ngọc trai Tahiti đen tuyền với ánh xanh huyền bí, tạo cảm giác tò mò, bí ẩn.

Những mẫu ngọc trai Akoya mang sắc trắng hoàng gia thuần khiết. Mỗi viên ngọc trắng ngà, tròn đều được kết thành sợi đơn, phù hợp với nhiều lựa chọn của phái đẹp. Mẫu ngọc trai kết sợi thưa, ngẫu nhiên xen kẽ ngọc Southsea ánh vàng kim và Tahiti đen tuyền lấp lánh là sự lựa chọn táo bạo cho những cô nàng phá cách, yêu sự mới lạ.

Đối với những người yêu sự thanh lịch nhưng vẫn muốn thể hiện tinh thần thời thượng, chuỗi ngọc trai Tahiti đen tuyền, huyền diệu là lựa chọn thú vị. Tahiti gây ấn tượng bởi ánh xanh hoặc tím. Sự quyền lực và bí ẩn của viên ngọc trai này phù hợp với nữ doanh nhân, hay các chị em uy quyền và những người sống nội tâm.

Sự kiện thu hút dàn khách mời nổi tiếng tham dự như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’hen Niê, Á hậu Hoàng Thùy - Mâu Thủy, Á hậu Huyền My, danh ca Hương Lan, diễn viên kỳ cựu Diễm My, Diễm My 9x, Ái Phương, Việt Anh, NTK Đỗ Mạnh Cường, Võ Công Khanh…

Được thành lập từ năm 2012, Công ty CP Ngọc Trai Long Beach phân phối các dòng nữ trang ngọc trai sang trọng, chất lượng. Thương hiệu Long Beach Pearl đã gắn liền với các cuộc thi sắc đẹp lớn như Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và những buổi diễn thời trang đẳng cấp cùng nhiều nhà thiết kế danh tiếng. Năm 2018, Long Beach Pearl ra mắt các bộ sưu tập theo mùa, đồng hành cùng nhiều sự kiện nhan sắc, thời trang lớn; ra mắt dòng mỹ phẩm chiết xuất từ ngọc trai. Hiện, Long Beach Pearl có mặt tại Phú Quốc, Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM…

