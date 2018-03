Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tặng quà cho học sinh vùng cao

Bên cạnh chương trình "Tết An Bình - Xuân cho em", ABBank còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Hàng năm, ngân hàng duy trì một phần ngân sách cho công tác chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, xây dựng cơ sở vật chất, tặng học bổng tại các địa phương. Vừa qua, Công đoàn và Đoàn thanh niên ABBank đã chủ động tổ chức chương trình thiện nguyện giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp thiên tai tại Nghệ An và Quảng Bình.