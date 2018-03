Hà Hồ, Tóc Tiên diện áo dài in họa tiết độc đáo

Năm vừa qua, Noo Phước Thịnh giành được không ít thành công khi nhận giải "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" tại MAMA 2016; đại diện Việt Nam tham gia trình diễn tại Asia festival songs. Anh còn thực hiện một live concert kỷ niệm 8 năm ca hát và trở thành huấn luyện viên của The Voice Kids. Những thành công cùng các sản phẩm âm nhạc chất lượng cao đã đưa tên tuổi của giọng ca "Cause I love you" lên một tầm cao mới, giúp anh có mặt tại hầu hết sự kiện lớn, nhỏ của showbiz Việt. Thời điểm cuối năm âm lịch này, chàng ca sĩ điển trai cũng đang bận rộn với những dự án âm nhạc, phim ảnh...