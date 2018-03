Dương Tử Quỳnh cùng hôn phu tỷ phú thăm cửa hàng Richard Mille Hà Nội

Trước đó, Dương Tử Quỳnh và vị hôn phu có mặt tại TP HCM trong sự kiện cộng đồng Safe steps (Các bước an toàn đường bộ Việt Nam) với tư cách đại sứ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu của Liên hợp quốc. Đây là lần thứ ba cô đến Việt Nam. Trong những lần trước, nữ diễn viên đã tham gia một số hoạt động của Quỹ phòng chống thương vong châu Á, tham gia chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và ký kết hợp tác du lịch.