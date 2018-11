Cố vấn Hoa hậu Việt Nam: Nhan sắc và trí tuệ cần nuôi dưỡng hàng ngày

Đảm nhận vai trò Cố vấn sắc đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 3 năm liền, chị Đặng Thanh Hằng chia sẻ cách giúp phái đẹp tỏa sáng mọi lúc mọi nơi.

- Cách thức mà chị chăm sóc cho từng thí sinh để họ đạt kết quả cao nhất là gì?

- Mùa thứ ba đồng hành cùng các thí sinh, những kiến thức tôi tích lũy được gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp thực sự phát huy hiệu quả. Ở vị trí của tôi, yêu cầu đầu tiên là phải thẳng thắn chỉ cho từng thí sinh hiểu thế mạnh và điểm yếu của họ để từ đó tự thí sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, xác định rõ mình đang cần gì, muốn gì và làm sao để hoàn thiện hơn.

Không ai sinh ra đã là hoa hậu, cũng chẳng có người phụ nữ nào hoàn hảo ngay từ khi lọt lòng mẹ. Sắc đẹp và trí tuệ cũng như cơ thể sống vậy, cần phải được nuôi dưỡng, chăm sóc và trau đồi hàng ngày, thậm chí hàng giờ, con người mới mong đạt sự hoàn thiện vẻ đẹp của sự viên mãn, tròn đầy.

Từ trái qua: chị Đặng Thanh Hằng (cố vấn sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam 2014, 2016, 2018 - người sáng lập và điều hành Thanh Hằng Beauty Medi và chuỗi H&H) cùng bà Phạm Kim Dung (Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) và ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

- Một số hoa hậu khi đăng quang được đánh giá chưa đẹp, chưa xứng đáng nhận ngôi vị. Là cố vấn nhan sắc nhiều năm, chị nghĩ gì về điều này?

- Cuộc thi năm nào cũng xuất hiện những tranh luận về hoa hậu, ý kiến trái chiều, nâng người này lên, hạ người kia xuống, làm tổn thương các em thí sinh và tôi không thích việc này. Tiêu chí vẻ đẹp người phụ nữ được căn cứ vào hình thức và tâm hồn. Hai yếu tố này vốn khó đong đếm và đưa lên bàn cân nên giám khảo phải cân não khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Một người có thể chưa khách quan, hai người có thể vẫn còn những khiên cưỡng nhưng cả một tập thể, ban tổ chức đánh giá thì kết quả theo tôi là chính xác. Còn chuyện khen chê, ở cuộc thi nào cũng luôn có. Nên, hãy bình thản, công tâm mà đánh giá các em ấy, tin tưởng vào đánh giá của Ban tổ chức, sau đó nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống để giúp các em trưởng thành hơn.

Trong vai trò cố vấn sắc đẹp, chị theo sát từng bước chân thí sinh, lắng nghe tâm sự, thắc mắc của từng người, đưa ra lời khuyên để các bạn có thể giữ được sắc vóc hoàn hảo nhất cho đêm chung kết đang gần kề.

- Sau cuộc thi, nhiều cô gái đẹp lên hoặc khác đi rất nhiều, thường là do nguyên nhân nào?

- Bản thân các thí sinh hoa hậu đã là người đẹp rồi nên khi được chăm sóc, trang điểm, ăn mặc đẹp và hợp gu, các cô gái ấy lại càng đẹp và hoàn thiện hơn. Chưa kể, các em mới ở ngưỡng tuổi 18-20, cơ thể và sắc đẹp chưa hoàn thiện hết, nên sau đó có sự đổi thay cũng không quá ngạc nhiên.

Cũng có em sau đăng quang đã tìm đến công nghệ để nắn chỉnh một vài điểm khiếm khuyết trên gương mặt, cơ thể. Tôi nghĩ vươn tới cái đẹp, mong muốn mình ngày một đẹp hơn là nguyện vọng chính đáng không chỉ của riêng hoa hậu mà của mọi chị em.

- Nhưng nếu dùng đến công nghệ để cải thiện nhan sắc sẽ trái với tinh thần của cuộc thi hoa hậu Việt Nam là tôn vẻ đẹp tự nhiên?

- Cá nhân tôi nhìn nhận việc làm đẹp nói chung, và làm đẹp bằng công nghệ nói riêng là việc hết sức bình thường. Nhưng khi đã tham gia một cuộc chơi, chúng ta cũng chấp nhận những luật chơi đã được đặt ra từ trước. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, luật chơi là đảm bảo sự tự nhiên. Tôi rất hoan nghênh ban tổ chức đã hoàn toàn công tâm để theo đuổi nguyên tắc này đến cùng, tạo nên một sân chơi hoàn toàn khác biệt, uy tín và nghiêm túc.

- Nếu tân hoa hậu tìm đến chị để được tư vấn chỉnh sửa các đường nét chưa hoàn chỉnh, chị sẽ có lời khuyên gì?

- Hoa hậu cũng như mọi chị em phụ nữ đều có quyền được làm đẹp, tự quyết định vẻ đẹp của chính họ cũng như họ có quyền được chỉnh cái này sửa cái kia sao cho đẹp hơn.

Muốn vậy, bạn cần tìm đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tư vấn và hướng dẫn, phác họa cho mình một sơ đồ riêng về dịch vụ và hình dung về gương mặt, vóc dáng mình biến đổi thế nào sau các lần chỉnh sửa, nếu có. Chị em nên tìm đến những nơi chú trọng sự an toàn, chất lượng - vốn là tiêu chí bắt buộc trong ngành thẩm mỹ.

Các thí sinh được Tiến sĩ, bác sĩ người Mỹ Reza Torchizy từng làm đẹp cho 3 đời tổng thống Mỹ cùng bác sĩ chuyên khoa da liễu Hoàng Thị Bích Nguyệt trực tiếp tư vấn và chăm sóc làn da, mái tóc.

- Sau cuộc thi, nếu tân hoa hậu đến Viện chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi và mong muốn chỉnh sửa các các đường nét được cho là chưa hoàn chỉnh, chị sẽ tư vấn thế nào?

- Trên thị trường có nhiều loại hình làm đẹp với mức giá khác nhau, chị em cần lưu ý những gì khi tìm đến các dịch vụ này?

- Tôi cho rằng đẹp có cái giá trị riêng của nó và chưa bao giờ là rẻ. Đẹp bền vững, đẹp tự nhiên sẽ luôn khác với đẹp thiếu an toàn và đẹp trong chốc lát... Chính vì thế, Beauty Medi luôn lấy cái đẹp làm mục tiêu, an toàn chất lượng là sứ mệnh. An toàn, chất lượng cũng là tiêu chí bắt buộc trong ngành thẩm mỹ mà chúng tôi là một trong ít viện chăm sóc sắc đẹp hiện nay đáp ứng một cách tuyệt đối.

Bác sĩ làm đẹp giống như một nghệ thuật gia điêu khắc, việc tạo ra một gương mặt đẹp tự nhiên của cô gái sẽ không thể đem so sánh với ông thợ sản xuất ra con búp bê hay thứ đẹp nhân bản mà ra đường nhìn ai cũng giống ai.

Tại Beauty Medi, chúng tôi coi tay nghề, kinh nghiệm và gu thẩm mỹ của bác sĩ là điều kiện tiên quyết và xếp vị trí số một, sau đó mới đến công nghệ, phương pháp và các yếu tố khác. Nghĩa là, tôi chỉ nhận bác sĩ giỏi có gu thẩm mỹ cao, có lương tâm của người thầy thuốc mà tuyển được bác sĩ giỏi thì không có thù lao giá rẻ.

- Làm đẹp an toàn không rẻ, với những ai chưa đủ điều kiện dùng dịch vụ đắt, chị có lời khuyên gì?

- Chiến lược Tập đoàn Thanh Hằng cũng chia ra các dịch vụ, sản phẩm ra từng phân khúc khách hàng. Chẳng hạn, nếu bạn chưa có điều kiện dùng dịch vụ cao cấp nhất của Beauty Medi, vẫn có thể sử dụng các sản phẩm làm đẹp tại chuỗi chuyên Cung cấp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và chăm sóc da H&H. Các sản phẩm này đều được chắt lọc từ những tinh chất quý của thiên thiên nhiên, có thể đánh thức vẻ đẹp đang tiềm ẩn sâu trong làn da, mái tóc và mỗi tế bào cơ thể. Giá cả tôi cho là cũng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và thu nhập đại bộ phận những người trong độ tuổi đi làm hiện nay.

Làm đẹp không giống việc bạn mua chiếc áo bạn có thể bỏ khi bạn không thích nên hãy là một khách hàng khó tính và đừng dễ dãi với bản thân, đừng cẩu thả với gương mặt mình.

Dương Dung