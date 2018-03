Tặng độc giả vé xem ‘Tình yêu Zombie’

Công ty MegaStar tặng độc giả Hà Nội 2 cặp vé và độc giả TP HCM 3 cặp vé dự buổi chiếu ra mắt phim Tình yêu Zombie lúc 18h30 ngày 4/2 ở rạp Megastar Vincom (Hà Nội) và Megastar Cresent Mall (TP HCM). Để có cơ hội nhận vé, mời bạn đọc tham gia trả lời hai câu hỏi sau: 1. Nicholas Hoult, người đóng vai R, là bạn trai cũ của nữ diễn viên nào rất nổi tiếng trong thời gian gần đây? A. Saoirse Ronan

B. Jennifer Lawrence

C. Mila Kunis

D. Kristen Stewart 2. Teresa Palmer từng tham gia bộ phim nào dưới đây được chiếu ở Việt Nam? A. I Am Number Four

B. Twilight

C. Step Up

D. High School Musical Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Ve xem Tinh yeu zombie" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc. Thời hạn nhận thư: đến hết thứ bẩy (2/2). Ban biên tập sẽ chọn ngẫu nhiên 5 người trong số những độc giả trả lời đúng câu hỏi trên để tặng vé. Kết quả được đăng trên mục Cộng đồng vào sáng 3/2.