Tặng độc giả vé xem ra mắt ‘World War Z’

9 tác phẩm lớn đổ bộ rạp chiếu Việt tháng 6

World War Z là một trong những bom tấn lớn nhất của mùa phim hè năm nay. Phim đánh dấu sự trở lại của tài tử Brad Pitt với thể loại phim hành động, giả tưởng pha lẫn rùng rợn. Kinh phí thực hiện tác phẩm này lên đến 200 triệu USD.

Trailer phim "World War Z"

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên phát hành cuối năm 2006 của nhà văn Max Brooks, World War Z xoay quanh câu chuyện về Gerry Lane (Brad Pitt), một nhân viên Liên hợp quốc, có nhiệm vụ đi khắp nơi để tìm cách giải cứu thế giới trước thảm họa diệt vong.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày khi Gerry Lane cùng vợ con bị mắc kẹt trong vụ ùn tắc giao thông trong thành phố. Từng là nhân viên điều tra ở Liên hợp quốc, Lane nhận thấy đây không phải là một vụ kẹt xe thông thường. Khi những chiếc trực thăng quần thảo trên bầu trời cùng với sự hối hả của xe cảnh sát trên đường phố, cả thành phố bắt đầu chìm trong hoảng loạn.

"World War Z" là bộ phim mới nhất của Brad Pitt.

Một loại virus không rõ nguồn gốc lan tỏa với tốc độ chóng mặt, biến những con người khỏe mạnh trở thành những thây ma khát máu, tàn sát lẫn nhau. Số người bị nhiễm tăng theo cấp số nhân mỗi ngày và nhanh chóng trở thành một đại họa trên phạm vi toàn cầu.

Khi đội quân thây ma áp đảo quân đội và khống chế chính phủ các nước trên thế giới, Lane buộc phải từ giã vợ con để dấn thân vào cuộc hành trình nguy hiểmnhằm tìm ra nguồn gốc cũng như cách ngăn chặn đại họa này.

Nhân dịp World War Z ra mắt ở Việt Nam, công ty Megastar dành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội 3 cặp vé và độc giả TP HCM 2 cặp vé tham dự buổi công chiếu vào tối 18/6 ở rạp Megastar Crescent Mall (TP HCM) và Megastar Vincom (Hà Nội).

Để có cơ hội nhận vé, mời bạn đọc tham gia trả lời câu hỏi sau:

1. Bộ phim gần đây nhất của Brad Pitt được chiếu tại Việt Nam?

A. Moneyball

B. The Tree of Life

C. Killing Them Softly

D. Inglourious Basterds

2. Đạo diễn Marc Forster từng thực hiện tập phim nào về 007?

A. Die Another Day

B. Casino Royale

C. Quantum of Solace

D. Skyfall

Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email “Ve xem World War Z” (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết chủ nhật (16/6). Ban biên tập sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 5 người trong số những độc giả trả lời đúng câu hỏi trên để tặng vé. Kết quả được đăng trên trang Cộng đồng vào sáng thứ hai (17/6). Những độc giả trúng vé sẽ được gọi điện trực tiếp để thông báo.

Ban Giải Trí