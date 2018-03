Tặng độc giả vé xem ra mắt ‘Star Trek Into Darkness’

Công ty Megastar tặng các fan của loạt phim Star Trek tại Hà Nội 5 cặp vé dự buổi chiếu ra mắt phim Star Trek Into Darkness lúc 6h30 tối thứ năm (14/5) tại phòng chiếu 1, rạp Megastar Vincom. Để có cơ hội nhận vé, mời bạn đọc tham gia trả lời câu hỏi sau: 1. "Star Trek" xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình vào năm bao nhiêu? A. 1966

B. 1976

C. 1986

D. 1996 2. "Star Trek" ra mắt năm 2009 từng giành một giải Oscar cho danh hiệu gì? A. Hóa trang xuất sắc

B. Hiệu ứng kỹ xảo đẹp nhất

C. Dựng âm thanh xuất sắc

D. Quay phim đẹp nhất Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Ve xem Star Trek Into Darkness" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc. Thời hạn nhận thư: đến hết chủ nhật (12/5). Ban biên tập sẽ chọn ngẫu nhiên 5 người trong số những độc giả trả lời đúng câu hỏi trên để tặng vé. Kết quả được đăng trên mục Cộng đồng vào ngày 13/5.