Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Runner Runner'

Runner Runner (Át chủ bài) là bộ phim tâm lý, tội phạm, hình sự hấp dẫn về thế giới cờ bạc trực tuyến với phần kịch bản do hai nhà biên kịch Brian Koppelman và David Levien dàn dựng, Brad Furman đạo diễn

Phim có sự góp mặt của nam ca sĩ, diễn viên điển trai đa tài Justin Timberlake (The Social Network, In Time), diễn viên, nhà biên kịch, nhà sản xuất hai lần đoạt giải Oscar Ben Affleck (Argo, Hollywoodland) cùng nam tài tử Anthony Mackie (The Hurt Locker, Man on a Ledge, Abraham Lincoln: Vampire Hunter) và mỹ nhân Gemma Arterton (Hansel and Gretel: Witch Hunters).

Trong phim, Justin Timberlake vào vai Richie Furst, một sinh viên đại học bị lừa toàn bộ tiền học phí vào một trò đánh bạc trực tuyến. Sau khi tìm hiểu và biết được trang web mà mình tham gia được điều khiển bởi một thế lực đặt trụ sở ở quốc đảo Puerto Rico, Richie quyết lặn lội đường xa để lấy lại tiền của mình.

Tại đây, Richie đối đầu với ông trùm cá cược trực tuyến Ivan Block (Ben Affleck), một kẻ đầy mưu mô và toan tính. Ivan đã dụ dỗ Richie trở thành học trò và là cánh tay phải của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ của Richie - Ivan trở nên phức tạp khi có sự xuất hiện của đặc vụ FBI Shavers (Anthony Mackie). Chính Shavers là người nhìn thấy “phần người” ở Richie và đã lợi dụng anh để tóm Ivan.

Cũng tại thế giới cờ bạc này, anh chàng Richie thông minh, nhanh nhẹn đã trải qua một mối tình lãng mạn, nồng cháy với cô giám đốc điều hành xinh đẹp, quyến rũ Rebecca Shafran (Gemma Arterton).

Phim là một bức thông điệp mang tính cảnh báo với những người, nhất là giới trẻ, khi họ muốn có được đồng tiền dễ dàng và muốn đạt được tham vọng một cách mù quáng, bất chấp hậu quả.

Runner Runner sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ 27/9.

Nhân dịp bộ phim ra mắt ở Hà Nội và TP HCM, công ty Megastar dành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự buổi công chiếu vào tối 24/9.

Để có cơ hội nhận vé, mời bạn đọc tham gia trả lời câu hỏi sau:

Diễn viên Justin Timberlake từng chạy đua giành đề cử Oscar cho Diễn viên phụ xuất sắc trong bộ phim nào?

A. The Social Network

B. Friends with Benefits

C. In Time

D. The Open Road

Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email “Ve xem Runner Runner” (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết chủ nhật (22/9). Ban biên tập sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 4 người trong số những độc giả trả lời đúng câu hỏi trên để tặng vé. Kết quả được đăng trên trang Cộng đồng vào sáng thứ hai (23/9). Những độc giả trúng vé sẽ được gọi điện trực tiếp để thông báo.

Ý Ly