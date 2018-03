Tặng độc giả vé xem phim về Steve Jobs

Trailer phim "Jobs - Huyền thoại táo"

Bộ phim Jobs (tên tiếng Việt: Huyền Thoại Táo) kể lại câu chuyện phi thường về Steve Jobs - một doanh nhân đáng ngưỡng mộ trên thương trường. Ông chưa từng để bất cứ chướng ngại vật nào cản bước mình trên con đường tiến tới đỉnh cao.

Xoay quanh khoảng thời gian từ năm 1971 đến 1991, Ashton Kutcher vào vai nhà đồng sáng lập ra Apple, Steve Jobs trong câu chuyện đã trở thành huyền thoại.

Thuộc tầng lớp công nhân ở phía Bắc California, chàng sinh viên bị đuổi khỏi Đại học Reed, Steve Jobs, từng phải chật vật tìm hướng đi cho cuộc đời mình. Anh quyết định tới Ấn Độ để được khai sáng và trải nghiệm như nhiều thanh niên thuộc thời đại ấy. Tuy nhiên một thời gian sau, anh nhận ra mình vẫn là kỹ thuật viên quèn cho một công ty sản xuất game đang gặp khó khăn về tài chính. Anh quyết định chuyển sang làm marketing cho công ty sản xuất bảng mạch máy tính do người bạn từ thời bé của mình, Steve “Woz” Wozniak (Josh Gad thủ vai), sáng lập.

Ashton Kutcher (phải) vào vai nhà đồng sáng lập ra Apple, Steve Jobs.

Với khả năng quảng cáo thiên bẩm, cộng với kiến thức sâu rộng về công nghệ thông tin, Steve Jobs đã thuyết phục ông chủ một công ty điện tử địa phương đặt hàng 100 bảng mạch. Chính trong quá trình hô hào bạn bè cùng chung tay làm sản phẩm để bán trong garage ô tô của bố mẹ mình, công ty máy tính Apple đã ra đời.

Với sự hậu thuẫn về kinh tế của nhà đầu tư Mike Markkula (Dermot Mulroney thủ vai), mẫu sản phẩm của Woz đã được phát triển thành chiếc máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới. Được dẫn dắt bởi quyết tâm theo đuổi những thành tựu vĩ đại của Steve Jobs, Apple đã thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp máy tính, buộc những công ty lớn như IBM phải đổi hướng để đuổi theo.



Nhưng có một mặt trái trong động lực không ngừng nghỉ của Steve Jobs: sự thiếu lòng trắc ẩn mà cuối cùng dẫn tới một loạt những người tình bị bỏ rơi, bạn bè bị phản bội, đồng nghiệp với giấc mơ tan vỡ. Khi quy mô của Apple mở rộng tới tầm một tập đoàn toàn cầu, chủ nghĩa cầu toàn và thái độ không nhân nhượng của Steve Jobs đã quay lại làm hại ông.

Jobs (Huyền Thoại Táo) khởi chiếu từ ngày 4/10.

Poster phim "Jobs".

