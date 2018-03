Tặng độc giả vé xem phim ‘Special ID’

Special ID (Phi vụ mật) là phim hành động, võ thuật, hình sự của điện ảnh Hong Kong - Trung Quốc do Clarence Fok (Naked Killer) làm đạo diễn và viết kịch bản. Phim đánh dấu sự trở lại của Chân Tử Đan với thể loại võ tự do sau sáu năm. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên An Chí Kiệt (Star Runner), Cảnh Điềm (The Warring States) và Trương Hàm Dư.

Trailer phim "Special ID"

Phim kể về cảnh sát Trần Tử Long (Chân Tử Đan) và nhóm của anh được Cục Cảnh sát Hong Kong giao nhiệm vụ xâm nhập vào thế giới ngầm khắc nghiệt và tàn nhẫn nhất của Trung Quốc để ngăn chặn âm mưu độc ác của tên trùm tội phạm xã hội đen Trương Mao Hùng.

Cách duy nhất để anh báo cáo về trụ sở là cố tình bị bắt giam. Sau nhiều lần như vậy, tên trùm Trương Mao Hùng bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh. Hắn suy nghĩ loại bỏ mọi cách xâm nhập vào băng đảng xã hội đen của Trần Tử Long. Khi đến Trung Quốc, Trần Tử Long đối mặt với cánh tay phải của Trương Mao Hùng là Suny (An Chí Kiệt), được giao nhiệm vụ xử tử những cảnh sát nằm vùng.

Ở Trung Quốc, Trần Tử Long được nữ cảnh sát xinh đẹp, dũng cảm Phương Tĩnh (Cảnh Điềm) hỗ trợ nhưng hai người lại có quan điểm, cách xử lý không giống nhau. Khi thân phận cảnh sát chìm bị bại lộ, tính mạng của anh cũng như người thân trong gia đình bị đe dọa.

Trong cuộc chiến quyết liệt với cái ác, Trần Tử Long bị giằng xé giữa bảo vệ gia đình và che giấu thân phận thật của chính mình…

Special ID - Phi vụ mật khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 29/11.

Nhân dịp bộ phim ra mắt ở Hà Nội và TP HCM, công ty Megastar dành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội hai cặp vé (rạp Mipec) và ở TP HCM ba cặp vé (rạp Cresent Mall).

Để có cơ hội nhận vé, mời bạn đọc tham gia trả lời câu hỏi sau:

Bộ nào dưới đây của Chân Tử Đan chưa được chiếu ở Việt Nam?

A. Diệp vấn

B. Họa bì

C. Đại náo thiên cung

D. Thất kiếm

Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email “Ve xem Special ID” (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết thứ tư (27/11). Ban biên tập sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 5 người trong số những độc giả trả lời đúng câu hỏi trên để tặng vé. Kết quả được đăng trên trang Cộng đồng vào sáng 28/11. Những độc giả trúng vé sẽ được gọi điện trực tiếp để thông báo.

Ban Giải Trí