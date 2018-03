Tặng độc giả vé xem phim 'Lời nguyền tình yêu'

'Lời nguyền tình yêu' - từ ngọt ngào đến nổi gai ốc

Thuộc thể loại hài lãng mạn pha lẫn với yếu tố tâm lý - kinh dị, Lời nguyền tình yêu là bộ phim mở màn cho các rạp chiếu Việt Nam trong năm 2012. Phim đánh dấu sự trở lại điện ảnh của "nữ hoàng u sầu" Son Ye-jin kể từ sau White Night phát hành năm 2009. Đóng cặp với cô là nam diễn viên trẻ Lee Min-ki, người được khán giả Việt Nam biết tới qua hai bộ phim Haeundae và Quick.

Nội dung phim Lời nguyền tình yêu xoay quanh Yu-ri (Son Ye-jin), một cô gái có "giác quan" rất đặc biệt, và Jo-gu (Lee Min-ki), một chàng trai lận đận tình trường vì quá nhút nhát. Do không thể sống cuộc sống bình thường, cô gái trẻ xinh đẹp Yu-ri không dám tìm cho mình một chàng trai để yêu thương.

"Spell Bound" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của "nữ hoàng u sầu" Son Ye-jin.

Một ngày kia, mũi tên của thần tình yêu bắn trúng Jo-gu, một nhà ảo thuật tài ba nhưng tính khí nhút nhát. Tuy nhiên, những cuộc hẹn hò tình cảm của họ bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp khi các hồn ma liên tục cản trở con đường tiến tới hạnh phúc của đôi trẻ. Bất chấp trở ngại, cả Yu-ri và Jo-gu ra sức bảo vệ nhau và chiến đấu đến cùng vì tình yêu.

Khác với phong cách hài lãng mạn đặc trưng của điện ảnh lẫn truyền hình Hàn Quốc, Lời nguyền tình yêu là sự pha trộn giữa các yếu tố tưởng chừng như không thể kết hợp với nhau như tâm lý, kinh dị, hài, tình cảm, gia đình. Bộ phim đặt câu hỏi cho người xem về bản chất thực sự của sự lãng mạn, với cách tiếp cận đề tài đầy mới mẻ của đạo diễn Hwang In-ho.

Poster vừa hài hước, lãng mạn lại vừa kỳ bí của phim.

Vị đạo diễn này vốn nổi tiếng với phong cách kết hợp nhiều thể loại trong phim. Hai bộ phim gây chú ý của ông là To Catch A Virgin Ghost và 2 Faces of My Girlfriend. "Thay vì sử dụng một thể loại quen thuộc như thông thường, tôi thêm vào các yếu tố thuộc về một thế giới khác, và cảm nhận những hiệu ứng đặc biệt, sự hứng thú, mất cân bằng và hỗn loạn mà chúng tạo ra", Hwang In-ho chia sẻ.

Lời nguyền tình yêu có điểm nhấn là "một hồn ma xuất hiện trong một bộ phim tâm lý hài lãng mạn và khiến ta sởn gai ốc". Tại Hàn Quốc, bộ phim này thậm chí còn đạt doanh thu cao hơn "bom tấn tình cảm" Hừng đông (phần một) của Hollywood tới 13% khi ra mắt hồi tháng 11. Spell Bound (Lời nguyền tình yêu) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6/1.

MegaStar tặng độc giả Hà Nội 5 cặp vé dự buổi chiếu ra mắt phim Lời nguyền tình yêu vào lúc 18h20 ngày 3/1 (trước thời điểm công chiếu chính thức tại VN) ở rạp MegaStar Vincom. Lưu ý: vé chỉ dành cho độc giả tại Hà Nội. Để nhận vé, mời bạn đọc tham gia trả lời hai câu hỏi sau: 1. Son Ye-jin từng tham gia phim truyền hình nào trong loạt phim về bốn mùa của Hàn Quốc? A. Điệu Valse mùa xuân

B. Hương mùa hè

C. Trái tim mùa thu

D. Bản tình ca mùa đông 2. Son Ye-jin cũng từng có một bộ phim điện ảnh làm mưa làm gió tại các rạp chiếu Việt Nam vào năm 2003, đó là? A. Cô nàng ngổ ngáo

B. Tuổi dậy thì

C. Cổ điển

D. Hợp đồng nô lệ Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Ve xem Loi nguyen tinh yeu" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc. Thời hạn nhận thư: từ nay đến hết ngày 31/12. Kết quả sẽ được đăng trên góc quà tặng của trang Văn hóa vào ngày chủ nhật (1/1).

Nguyên Minh