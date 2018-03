Tặng độc giả vé xem phim ‘Jack Reacher’

Công ty MegaStar tặng độc giả Hà Nội 3 cặp vé dự buổi chiếu ra mắt phim Jack Reacher lúc 18h55 ngày 27/12 ở rạp Megastar Vincom. Để có cơ hội nhận vé, mời bạn đọc tham gia trả lời câu hỏi sau: Phim gần đây nhất của Tom Cruise chiếu tại Việt Nam là? A. Mission Impossible 4: Ghost Protocol

B. Rock of Ages

C. Knight and Day

D. Tropic Thunder Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Ve xem Jack Reacher" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc. Thời hạn nhận thư: đến hết thứ tư (26/12). Ban biên tập sẽ chọn ngẫu nhiên 3 người trong số những độc giả trả lời đúng câu hỏi trên để tặng vé. Kết quả được đăng trên mục Cộng đồng vào sáng 27/12.