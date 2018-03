Tặng độc giả quà từ LHP Việt - Hàn

10 tác phẩm đặc sắc chiếu tại LHP Việt Hàn / Maya, Đinh Ngọc Diệp nổi bật tại LHP Việt Hàn

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, Liên hoan phim Việt – Hàn lần thứ nhất khai mạc hôm 18/10 ở TP HCM thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả yêu điện ảnh. 10 tác phẩm nổi bật của xứ kim chi trong thời gian gần đây được trình chiếu trong LHP lần này bao gồm Always, Masquerade, Unbowed, As One, Sunny, Little Black Dress, In Another Country, Punch, Love on Air và Dangerously Excited.

Một cảnh trong phim "In Another Country" - tác phẩm từng tranh Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes hồi tháng 5 và được chiếu tại LHP Việt - Hàn lần thứ nhất.

Tại Hà Nội vào tháng 12, LHP Việt – Hàn lần thứ nhất còn có thêm bộ phim Late Autumn (Thu muộn) với sự tham gia của nữ diễn viên Thang Duy và tài tử Hyun Bin. Những tác phẩm được chiếu có cả phim nghệ thuật từng đi các LHP quốc tế như Cannes, Pusan (In Another Country, Unbowed) lẫn các phim có tính giải trí cao (Little Black Dress, Always, Sunny).

Hai gương mặt đại diện của LHP Việt – Hàn lần thứ nhất là nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn của Việt Nam và nữ diễn viên Cha Ye-ryun của Hàn Quốc. Cha Ye-ryun từng quen thuộc với khán giả qua bộ phim truyền hình Danh gia vọng tộc, cũng như phim kinh dị điện ảnh Mười (hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc) từ 5 năm trước. Chủ đề của LHP lần này là Kết nối những tâm hồn.

Ba phần quà, mỗi phần bao gồm một sổ ghi chép kèm bút, túi in logo và áo phông từ LHP Việt - Hàn lần thứ nhất.

Nhân dịp LHP, công ty Megastar và tập đoàn CJ (Hàn Quốc) gửi tặng độc giả tại Hà Nội và TP HCM ba phần quà, mỗi phần bao gồm sổ ghi chú kèm bút, túi in logo và áo phông.

Thời hạn nhận thư: đến hết chủ nhật (28/10). Sau đó, ban biên tập sẽ tổng hợp thư và bốc thăm chọn ra ba độc giả may mắn nhất ở Hà Nội và TP HCM nhận được quà. Kết quả sẽ được đăng trên trang Cộng đồng vào ngày 29/10.

* Trailer LHP Việt Hàn lần thứ nhất

