Tặng độc giả quà từ hoạt hình ‘Turbo’

‘Turbo’ - không có giấc mơ nào quá lớn

Ra rạp từ hôm 26/7, Turbo nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả bởi phần hình ảnh đẹp, tạo hình nhân vật dễ thương, sáng tạo và đặc biệt là thông điệp ý nghĩa: “Không có giấc mơ nào quá lớn, không có kẻ mơ mộng nào quá nhỏ bé”.

Trailer phim "Turbo"

Nhân vật chính trong phim là Theo, một chú ốc sên bé nhỏ với những mơ ước lớn lao. Không bằng lòng với số phận an bài cho loài ốc sên chậm chạp, Theo quyết tâm cao độ hiện thực hóa giấc mơ tốc độ của mình. Cậu kiên trì thực hiện các bài tập và còn ghi được kỷ lục là bò được chặng đường dài 36 inches (91 cm) trong vòng 17 phút.

Trong khi đó, Chet – anh trai của Theo – lại là một mẫu ốc sên điển hình: chậm chạp, cẩn trọng và luôn coi an toàn là trên hết. Chet yêu thương và lo lắng em trai mình với nỗi ám ảnh tốc độ sẽ gây ra thảm họa. Một tai nạn hi hữu làm thay đổi toàn bộ cấu trúc tế bào của Theo và mang lại cho chàng ốc sên một siêu tốc độ khó tin – 200 dặm/ giờ.

Theo giờ trở thành Turbo và có thể lướt trên đường phố như một viên đạn bắn khỏi nòng. Bỏ lại vườn cây thân quen của cộng đồng ốc sên, Turbo dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn nhưng cũng vô cùng gian nan để biến ước mơ thành sự thật. Mục tiêu của cậu là tham gia giải đấu đua xe danh giá nhất thế giới – Indy 500 và gặp gỡ thần tượng là tay đua nổi tiếng Guy Gagne.

