Tặng độc giả quà trong phim 'Wrath of The Titans'

Công ty MegaStar tặng độc giả VnExpress.net tại Hà Nội và TP HCM 5 áo thun, 5 móc chìa khóa, 5 vỏ bọc iPhone 4S và 5 mũ lưỡi trai. Để có cơ hội nhận quà, mời bạn đọc tham gia trả lời những câu hỏi sau: 1. Tên đối thủ nguy hiểm nhất của Perseus trong phần này? A. Kraken

B. Kronos

C. Medusa

D. Cả 3 đáp án trên 2. Nữ diễn viên Rosamund Pike, người thủ vai Andromeda phần này, từng đóng Bondgirl trong tập phim nào về điệp viên 007? A. The World Is Not Enough

B. Die Another Day

C. Casino Royale

D. Quantum of Solace 3. Tên con trai của Perseus trong phim? A. Helius

B. Theseus

C. Heracles

D. Theodulus 4. Á thần Agenor trong phim là con trai của vị thần nào? A. Zeus

B. Hades

C. Poseidon

D. Ares Thời hạn nhận thư: đến hết chiều 18/4. Ban biên tập sẽ lựa chọn 20 độc giả ngẫu nhiên may mắn trả lời đúng những câu hỏi trên để tặng quà. Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Qua tang Wrath of The Titans" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và tên món quà muốn nhận. Kết quả sẽ được đăng trên Góc quà tặng ở trang Văn hóa vào ngày 19/4.