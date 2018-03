Tặng vé độc giả xem ra mắt phim 'The 5th Wave'

The 5th Wave là tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng dành cho tuổi teen của nhà văn Rick Yancey. Hồi ra mắt năm 2013, tác phẩm văn học được tạp chí The New York Times xếp vào danh sách tiểu thuyết dành cho tuổi vị thành niên hay nhất năm. Chuyên trang sách Goodreads liệt kê tác phẩm vào danh sách những tiểu thuyết giả tưởng dành cho tuổi mới lớn hay nhất 2013.

Trong phim, nữ diễn viên 18 tuổi Chloë Grace Moretz vào vai chính. Nhân vật của cô là nữ chiến binh 16 tuổi tên Cassie. Khi thế giới bị người ngoài hành tinh tấn công, Cassie phải đi tìm em trai mất tích và vô tình gánh vác trọng trách cứu nhân loại.

Ngoài Chloe Grace Moretz, The 5th Wave quy tụ hai nam diễn viên Nick Robinson và Alex Roe. Tác phẩm do nhà làm phim Anh - J Blakeson - chỉ đạo.

Phim ra mắt ở Việt Nam từ ngày 15/1/2016.

