'Transformers 5' hé lộ dàn robot mạnh hơn nhân vật chính / Optimus Prime quay lưng với loài người trong trailer 'Transformers 5'

Transformers: The Last Knight (Transformers: Chiến binh cuối cùng) là phần cuối cùng trong loạt phim về người máy biến hình do Michael Bay làm đạo diễn. Nhà làm phim 52 tuổi tuyên bố quyết định này trên trang cá nhân.

Dù Michael Bay không muốn theo đuổi loạt phim, hãng Paramount vẫn có kế hoạch phát triển rộng hơn thế giới về Transformers. Họ lên kế hoạch làm phim riêng về Bumblebee.

Tặng độc giả vé xem ra mắt ‘Transformers 5’

Phần năm nối tiếp những sự cố xảy ra trong Transformers 4: Age of Extinction. Nội dung phim bắt đầu khi Optimus Prime rời Trái đất đi đến tinh cầu xa xăm, còn Bumblebee ở lại, dẫn dắt con người chống lại các hiểm họa hủy diệt. Tuy nhiên, Optimus Prime bất ngờ quay trở lại, thay đổi hoàn toàn và mang dã tâm tiêu diệt nhân loại. Theo lời dẫn của nhân vật do tài tử gạo cội Anthony Hopkins (từng đóng Sự im lặng của bầy cừu) thủ vai, đây sẽ là trận chiến giành quyền sinh tồn giữa "xác thịt và kim loại".

Phần năm của loạt phim Transformers trở lại với dàn ngôi sao Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, John Turturro, Josh Duhamel, Peter Cullen... và những gương mặt mới như Isabela Moner, Laura Haddock, Anthony Hopkins... Phim sẽ khởi chiếu tại Mỹ và Việt Nam từ ngày 23/6.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành dành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào tối 20/6 tại Hà Nội (CGV Aeon Long Biên) và TP HCM (CGV SC Vivo City).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Transformers 5" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết sáng 19/6. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong chiều 19/6.

Ban Giải Trí