Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Your Name'

Your Name do đạo diễn Makoto Shinkai chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của chính ông - vừa ra mắt hồi tháng 6. Cốt truyện kể về cuộc hoán đổi thân xác bất ngờ giữa hai cô cậu thiếu niên: Mitsuha - một nữ sinh trung học vùng nông thôn, và Taki - một nam sinh trung học sống ở trung tâm Tokyo. Ban đầu, họ tưởng đó chỉ là một giấc mơ kỳ quái. Càng về sau, họ càng nếm trải nhịp sống trái ngược ở hai miền đất nước Nhật.

Từ hồi công chiếu ở Nhật cuối tháng 8 tới nay, Your Name thu về 288 triệu USD đồng thời trở thành phim nội địa ăn khách thứ hai mọi thời đại, sau Spirited Away (tác phẩm hoạt hình từng đoạt Oscar hồi 2001). Thành tích này cũng giúp phim lọt Top 4 tác phẩm ăn khách mọi thời đại được chiếu ở Nhật Bản, sau Spirited Away, Titanic và Frozen.

* Trailer phim "Your Name"

Trailer tiếng Việt phim 'Your Name'

Ngay từ khi ra mắt, Your Name được giới phê bình đánh giá tích cực. 96% trong tổng số 26 bài phê bình trên Rotten Tomatoes cho phim 8,3 điểm. Cây viết Mark Schilling của tờ The Japan Times chấm phim 4/5 sao và khẳng định: "Đây là phim hoạt hình giàu cảm xúc và đầy chân thực, vẽ nên thế giới mộng mơ về tuổi mới lớn".

Trước Your Name, đạo diễn Makoto Shinkai từng gây chú ý với hai bộ phim 5 Centimeters Per Second (2007) và The Garden of Words (2013). Với thành công mới, nhà làm phim sinh năm 1973 được kỳ vọng nối gót những nhà làm phim hoạt hình giúp ngành công nghiệp anime nước này vang danh như Hayao Miyazaki (nhà sáng lập xưởng Ghibli Studios) hay Isao Takahata (tác giả Grave of the Fireflies và The Tale of the Princess Kaguya).

Your Name dự kiến ra mắt ở Việt Nam từ ngày 13/1.

Poster phim "Your Name".

