Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'The Magnificent Seven'

The Magnificent Seven đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Chris Pratt sau Jurassic World và Guardians of The Galaxy.

Lần này, anh thủ vai Josh Farraday - một tay cao bồi kiêm trùm cờ bạc. Hắn có biệt tài về ảo thuật, am hiểu thuốc nổ. Gã cao bồi láu cá đặc biệt yêu thích phụ nữ đẹp và tự cho mình danh hiệu “người tình lý tưởng” của các quý cô. Nhân vật này luôn tỏ ra vừa hài hước vừa bất cần lại ham tiền.

Chris Pratt chia sẻ về vai diễn trong phim Chris Pratt chia sẻ về vai diễn mới trong 'The Magnificent Seven'

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài bất cần, Josh mang tố chất của một người hùng đích thực, sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giúp đỡ kẻ yếu thế. Đây cũng là tính cách phóng khoáng quen thuộc của những tay cao bồi kiêu hãnh.

Chris Pratt chia sẻ: "Nhân vật cao bồi Josh Farraday trong phim mới có phần tương đồng với Owen Grady tôi từng đóng trong Jurassic World. Cả hai có chất hoang dã của những người ưa tự do. Vai diễn mới yêu cầu tôi phải nghiên cứu về thuốc nổ, cờ bạc, ảo thuật và bắn súng".

The Magnificent Seven dự kiến ra mắt ở Việt Nam từ ngày 23/9. Ngoài Chris Pratt, phim quy tụ dàn sao gồm Lee Byung Hun, Denzel Washington và Ethan Hawke.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành dành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu phim vào tối 21/9 tại Hà Nội (Galaxy Mipec Long Biên) và TP HCM (Galaxy Nguyễn Du).

Ban Giải Trí