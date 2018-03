Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Sing'

Sau tác phẩm mùa hè The Secret Life of Pets, hãng phim hoạt hình Illumination cho ra mắt phim mùa Giáng sinh - Sing.

Lấy bối cảnh trong thế giới giả tưởng, nơi các loài muông thú sinh sống như con người, bộ phim xoay quanh hành trình khám phá bản thân của sáu loài vật, gồm một chú gấu túi lanh lợi đang dày công xây dựng cuộc thi âm nhạc tầm cỡ thế giới để vực dậy nhà hát do mình làm chủ; một chú chuột tinh ranh hay đi lừa lọc; một chú voi tuổi vị thành niên mang trong lòng nỗi sợ sân khấu; một cô heo với gánh nặng chăm sóc 25 đứa con; một chú khỉ đột găng tơ muốn tìm đường thoát tội cho gia đình; và một nàng nhím mê nhạc punk-rock đang chật vật tìm cách chia tay bạn trai cao ngạo để tập trung cho sự nghiệp solo.

Trailer phim "Sing"

Tác phẩm tiếp tục là câu chuyện xoay quanh những ước mơ tưởng chừng đã bị bỏ quên, khát vọng đổi đời, sự mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ trong lòng. Mỗi câu chuyện của từng nhân vật tái hiện cuộc sống ngoài đời của chính con người và mang thông điệp riêng.

Sing được thực hiện bởi nhà biên kịch kiêm đạo diễn Garth Jennings (Son of Rambow, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy). Tác phẩm chứa hơn 85 ca khúc theo giai điệu từ những năm 1940 tới hiện tại. Phim do Chris Meledanri và Janet Healy sản xuất. Câu chuyện có sự tham gia lồng tiếng của Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson và gương mặt trẻ Taron Egerton nổi danh kể từ Mật vụ Kingsman.

Sing (Đấu trường âm nhạc) dự kiến ra mắt ở Bắc Mỹ và Việt Nam từ ngày 23/12.

Poster phim "Sing".

