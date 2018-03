Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Pitch Perfect 3'

‘Pitch Perfect 2’ ăn khách hơn cả bom tấn ‘Mad Max’ / ‘Pitch Perfect 2’ – những cô gái lắm chiêu trở lại

Pitch Perfect 3 (Sự nổi loạn hoàn hảo 3) do đạo diễn Trish Sie chỉ đạo. Trish Sie gắn bó với các tác phẩm nổi tiếng như OK Go: Here it goes Again (2006), Not Alone (2013), Step Up All In (2014), Gravity Is Just a Habit (2016). Phim xây dựng dựa trên kịch bản của Kay Cannon và Mike White.

Trailer phim 'Pitch Perfect 3'

Bộ phim ca nhạc quy tụ dàn sao trẻ từng tham gia hai phần trước như Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Elizabeth Banks...

Phim bắt đầu từ khoảng thời gian nhóm Bellas chiến thắng giải Vô địch thế giới, tan rã và phát hiện họ không thể tìm được công việc khác ưng ý. Khi có cơ hội tham gia tour diễn nước ngoài của tổ chức USO, nhóm quyết định tái hợp lần cuối để cất cao giọng hát và đưa ra quyết định cho những vấn đề họ còn băn khoăn.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012, Pitch Perfect 1 đem về cho nhà sản xuất 115 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu từ mức kinh phí đầu tư vỏn vẹn 17 triệu USD. Ba năm sau, phần hai của bộ phim phá kỷ lục doanh thu của phần một với 290 triệu USD, gấp 2,5 lần con số đã đạt được trước đó.

Pitch Perfect 3 ra rạp Việt Nam từ ngày 29/12.

Phim ca nhạc ra rạp dịp cuối năm.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào tối 26/12 tại Hà Nội (CGV Mipec) và TP HCM (Parkson).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Pitch Perfect 3" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết sáng 25/12. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong chiều 25/12.

Ban Giải Trí